Dra. Romina Baibiene: Respecto del aborto “No puede haber una norma inferior que contradiga la Constitución Nacional”

La Dr. Romina Baibiene en con tacto con TN Esquina habla de temas penales. Se le consulta sobre la diferencia entre Denuncia y Exposición. Dijo: “La denuncia hay ciertos hechos que son delitos, que se deben investigar, que deben tener su curso. Exposición es a fin de poner en conocimiento o dejar constancia de determinada situación. Por ejemplo, me separo, dejo mi hogar para ir a vivir en otro domicilio. Hago una exposición a fin de que en el futuro no se me endilgue algún tipo de delito. Por ejemplo: Abandono de Hogar”.

“Ahora, hechos de violencia jamás se puede ir a que se tome una exposición porque la violencia es un delito. Hay que hacer una denuncia y la calificación legal la atribuye el funcionario Judicial, cabría algún tipo de lesiones o amenazas. No cabe exposición, si denuncia. En caso de denuncia hay que acudir la policía o a Fiscalía de Instrucción”.

En el caso del aborto, tema que se debate hoy, dijo “Vamos a partir de la base a lo cual como sociedad jurídica nos debemos, nos debemos ajustar la ley suprema de la Nación que es la Constitución Nacional. Es un proyecto que va en contra de la Constitución misma. Eso está más allá de todo juicio de valor. Es contrario, es inconstitucional. Si llega a ser aprobado va a estar plagado de planteos de inconstitucional, porque es contrario al Art. 75 inc. 22 donde se prevén los Pactos internacionales que tienen rango constitucional que fueron incorporados a partir de la última reforma del 94”.

“No puede haber una norma inferior que contradiga la Constitución Nacional. Es un proyecto que tiene muchas desprolijidades, es un proyecto que no está bien elaborado, por eso en el Senado no tienen el consenso que tuvo en Diputados. Si bien es un hecho histórico que hoy en la Argentina hoy estemos debatiendo si se puede legalizar o no el aborto. Otros sectores lo han tomado como bandera política. Como que es un proyecto que no se lo analizado mucho”.