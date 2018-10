Dra. Romina Baibiene: Nosotros bajo ningún punto de vista pusimos sobre la mesa las cuestiones de color político

La Dra. Romina Baibiene, defensora de los derechos de los trabajadores municipales a los cuales abarca la resolución 525, le responde al asesor legal del municipio Dr. Mario Aloy, tratándolo de irrespetuoso sobre la decisión de la cámara. “El asesor letrado no puede decir que la resolución de la cámara no dice que los reincorpore; el colega o tiene un problema de interpretación o desconoce el derecho.”

“Nosotros bajo ningún punto de vista pusimos sobre la mesa las cuestiones de color político. Al contrario, es él el que se deja llevar por odios políticos, porque sabemos que los empleados que han despedido son radicales. Le está faltando el respeto al poder judicial de la provincia de Corrientes.”

“Toda esta gente que se quedó sin trabajo hoy está vendiendo torta asada en la ruta, lo cual me parece un trabajo muy digno, pero sin ninguna cobertura social. Y la justicia de Esquina es la que menos los escucha, y yo no les estoy faltando el respeto a la misma por no actuar cuando gente del municipio fue a quitarles el material, el poco material que tiene para trabajar esta gente. ¿Tendría que pensar entonces que la justicia de Esquina es amiga del intendente actual? No, todo lo contrario sé que la justicia tiene sus tiempos y me parece que el Dr. Aloy está muy equivocado. La jueza no tiene porque acatar orden solo porque yo soy la Dra. Baibiene. Entonces, me parece muy irrespetuoso de su parte decir que porque la jueza tiene inclinaciones políticas la cámara decidió ésto.”