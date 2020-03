Tras el altercado ocurrido el día domingo entre dos hombres (Maggione y Rodríguez) en la guardia del Hospital San Roque, habló la médica que se encontraba de turno y fue testigo del hecho.

La profesional que presenció la pelea es la Dra. María Elvira Ramirez, quien en comunicación con “La Mañana de Noticias” aseguró que, en ese momento, estaba a pocos minutos de finalizar su guardia, ateniendo a varios pacientes que presentaron graves lesiones por diversas causas, y un hecho tal como sucedió, es una acción inmoral y delictuosa .

La Dra. Ramirez, relató desde su postura que “La persona habría ingresado al nosocomio a las 7:20 de la mañana con escoriación en los pies por socorrer a su hijo al momento que éste lo llamó en el curso de una pelea con otros jóvenes. También tenía lesiones por una trompada en el pómulo y en la boca, lo cual ni llegue a revisar que ingresa otra persona, personal del hospital, y agrede junto a su hijo al hombre que estaba atendiendo. Fue arrastrado hasta la puerta del baño, bien pudimos haber ligado un golpe con la enfermera si no fuera por un hombre que llega y logra ceder la agresión llevándolos afuera. No me interesa lo que paso antes, me interesa lo que paso dentro del consultorio. Lo que hice fue comunicar a mis directivos algo que ningún personal de salud pública puede pegar a un paciente” y agregó ”está en peligro mi trabajo todo el tiempo. Si el audio con el que comuniqué llega hasta el ministro, quiero que se sepa que fue solamente una comunicación oficial a los directivos porque las llamadas no podían realizarse en ese momento”

Un audio de la médica en donde narraba lo que pasó habría sido enviado por ella a un grupo de Whatsapp del grupo de profesionales del centro de salud, sin embargo, se viralizó por la difusión indebida de uno de sus integrantes en distintos medios.

“Si identifico a quien empezó la difusión será denunciado por develación de secreto profesional, ya que este audio fue enviado a un grupo formado exclusivamente por integrantes del equipo de salud con el fin de dar a conocer lo que pasó. Esta persona no merece formar parte por falta de código ético” aclaró.