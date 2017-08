Dra. María Elvira Ramírez: “lo que hace mal el Estado es no controlar lo que esa madre hace con el dinero”

La Dra. María Elvira Ramírez ha tomado contacto con TN Esquina donde ha expresado su pensamiento respecto a la Democracia y a las Campañas políticas. Dijo entre otras cosas: “Nosotros vamos a estar satisfechos de nuestros gobiernos cuando no estemos tan efervescentes cuando falta poco tiempo para las elecciones, sino que vivamos día a Día los procesos gubernamentales, observemos y recordemos memoriosamente cada obra, cada acto y cada gesto para luego volcar esa opinión objetiva fundamentada en el voto. Hay extremos obviamente porque mucha gente ironiza sobre la gente que va a comer, pero este sistema siempre se sostiene y se sostiene en campañas que son casi asesinas en los últimos días donde se ve lo peor de cada uno y que en realidad no debiera ser asi”.

A renglón seguido expresó: “si uno se guía por el cartel, se guía por la diatriba en las redes sociales, si se guía por los trapitos sucios como si uno no los conociera y como si uno no tuviera algún muertito por allí (me refiero solamente a la gente que hace política). El día que Argentina, que es un país adolescente, mire el día a día lo que hace, a quienes votaron, entonces luego volcara esta opinión en el voto deberíamos tener gobiernos más estables, por ejemplo: yo no creo que haya muchos Argentinos que sepan o se hayan sentado a investigar, pues de ello depende su futuro, qué cantidad de proyectos, qué día concurrió, qué día faltó, qué día no dio quórum, el Concejal, Diputado o Senador que él votó, eso se llama responsabilidad, no la crítica de “Me Gusta”, “lo quiero” o “me dio tal cosita”, porque si no al otro día queremos que se vayan”.

La Dra. Ramírez dio un gran ejemplo: “voy a meter un ejemplo muy importante que es la Asignación Universal por Hijo que Gracias a Dios está y hoy con más gente: el Estado no hace mal en dar a una madre una Asignación Universal, lo que hace mal el Estado es no controlar lo que esa madre hace con el dinero por lo tanto no le envía una Trabajadora Social para ver qué hace con el dinero, que le muestre las boletas de la carne, la leche, los medicamentos que pudo comprar con ese monto si la cuota de la moto. En Suecia tengo una amiga que es del Chaco, que hace 20 años que vive allí no puede venir a Argentina en Diciembre porque en esa fecha le toca control de salud y vacunas a la niña. Si no va, la buscan con la fuerza pública. Esta es la realidad de una política estructural. Y al Estado nuestro le falta, entre otras cosas, el contralor fidedigno de lo que da. Si yo te subsidio el Combustible o el gas, yo quiero saber para qué lo usas. Porque si vos estás usando combustible subsidiado y después viajas por Europa en un viaje que dura dos meses es incongruente”.

“Pero entonces volvamos al revés: un día mi hijo me dijo yo no voy a votar, su primer voto y estaba sentado en la computadora, yo le dije: Vos no pensaste que esta señora se va a ir dentro de dos años? Y vos quizá dentro de cuatro o cinco tengas una pareja y quieras tener un hijo y no sepas a qué escuela va a ir, a qué hospital va a ir, no te interesa? Lo pensó, como es inteligente, luego me dijo sí voy a votar. Yo digo porqué existe la impunidad en estos individuos que ocupan cargos que son honorables porque así se llamaban y han dejado de serlo. El pueblo no delibera sino a través de sus representantes, pero el pueblo tiene la obligación por lo menos este pueblo que le debe a este país títulos universitarios por siglos de universidades gratuitas, títulos secundarios por siglos de escuelas públicas gratuitas, debe sentarse y buscar en internet en lugar de estar whatsapeando, ver google y buscar: Senador por la provincia de Corrientes fulano de tal cuántos días concurrió, cuántos proyectos para su provincia presentó y luego va y lo vota o no lo vota. Pero este pueblo se sigue quejando y lo que es peor sigue hablando pavadas. Lo investigó? Habla por lo que dicen los demás. Ahora bien, yo aconsejo desde mi humildad, en Octubre vamos a votar, fíjense quienes trabajaron, quienes presentaron proyectos, quienes hicieron obras y entonces si votemos”.