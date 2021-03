En comunicación telefónica, la Dra. Maria Elvira Ramírez reafirmó la información epidemiológica brindada por el Dr. Leandro Ramírez, médico responsable del comité de crisis local.

A través de La Mañana de Noticias, la Dra. Ramírez dijo “en las rede sociales se puede ver como muchos debaten sobre los datos epidemiológicos que hay en Esquina y en la provincia, y me parece que no debe plantearse sobre lo que asegura alguien que forma parte de un equipo de salud. Son personas serias que no tienen necesidad de mentir y desde el principio demostraron que están cuidando a la ciudad con su vocación y servicio. Esquina mantiene un control a pesar del número de casos que se registra actualmente. A pesar de mucho trabajo, el doctor sale en los medios para aclarar las dudas y eso es algo importante. Se dice que hay casos en los centros de salud privados que están siendo tratados con internación y esto no es así. Todos los casos son derivados a la provincia, es decir por salud pública. Esquina, se ve claro en el vox populi, plantea una posición alarmista y sin embargo, es una situación irresponsable social y es por eso que el comité va a trabajar sobre ello. Las autoridades sanitarias nunca van a mentir sobre casos o mostrar cifras falsas. Esquina está bien, para la trazabilidad hay muchísima gente trabajando y todos los casos que se han dado fueron por irresponsabilidad, aunque no me guste esa palabra, pero fueron violando las normativas de salud. Quisiera pedirle a la gente de Esquina que cada uno se transforme en un efector de salud porque no todos los médicos, enfermeros y otros efectivos pueden hacerse cargo. Lo que se pide es algo mínimo y ya contamos con la vacuna” y remarcó “los casos que se emiten desde el comité de crisis son reales, se hisopan a las personas y las atenciones se dan rápidamente. Esto funciona de verdad, el equipo de médicos de Esquina no miente y es un equipo serio que trabaja para la comunidad”.-