Dra. María Elvira Ramirez, en comunicación telefónica con “La mañana de noticias” expresó su enojo por el maltrato diario que dice recibir por pacientes y padres de pacientes pediátricos. Ramirez realizó un descargo en su cuenta de facebook refiriéndose al tema.

En el posteo se refirió a un hecho particular en el que habría recibido insultos por parte de la madre de uno de sus pacientes “Llevo más de veinte niños vistos por cuadros de hasta seis días de evolución. Atendidos por celular o por médicos que no los siguen viendo. Una mujer me dijo que debo irme del hospital, que soy una maleducada.” Escribió.

“Lo primero que pregunto ante una consulta en una guardia –en el cual se atienden solo emergencias- es si el niño tiene un pediatra de cabecera. Trato de explicarles que el niño debe estar atendido por un especialista. Existen niños que tienen cuatro años y no tienen historia clínica.” Por último, aseguró que “Estoy harta de que en mi pueblo me digan que me tengo que ir del hospital porque soy una maleducada.”