Este viernes, el área de Asuntos Legales municipal fue notificada que el Superior Tribunal de Justicia, donde dio lugar al municipio de Esquina a presentar las documentaciones que respalda por qué no es válida la Resolución 525 N° donde deja en planta permanente a más de 300 agentes municipales la gestión, sin embargo esto no cambia en nada los empleados municipales de la 525 continúan en sus puestos de trabajo.

Para abordar mejor a la cuestión, dialogamos con la Dr. Luciana Mendoza, quien está al frente de dicha área municipal, explicando distintos puntos sobre este tema.

En los estudios de Radio MAS 105.5, la Dra. Mendoza inicio afirmando que “esto requiere la causa principal y dar toda la documental que se reservó como prueba que se remita al Superior Tribunal de Justicia para analizar y resolver. Con esto quiero decir que se habilitó una vía extraordinaria, ya que el Tribunal, ante el planteo del municipio, entendió que podría haber una gravedad institucional”.

La gravedad institucional hace referencia a una cuestión que se lleva a juicio excede interés de una de las partes en la causa.

La Resolución Nº525 no sólo afecta al personal municipal y funcionarios, sino que también traspasa al erario público, comprometiendo una buena marcha institucional, según lo explicó la Dra.

“Lo que la municipalidad solicitó a inicios del juicio (causa de 325 empleados municipales cesanteados) contra los 325 agentes fue la nulidad de la resolución 525 que afectaba el erario público municipal. El juez de primera instancia dio razón al pedido y suspendió los efectos de dicha resolución. Por la otra parte de la causa, se planteo una apelación a la cual se hizo lugar y contra la cual el ente municipal interpuso un recurso de nulidad extraordinario, lo cual fue rechazado por la justicia ya que la sentencia no era definitiva. Por esto el ente municipal recurre a un recurso de queja, considerando que estos pasos estuvieron mal. Es esto lo que sale en resolución” manifestó y sostuvo que los agentes continúan en sus puestos de trabajo.

Por otro lado, la abogada habló sobre los juicios en los cuales estuvo involucrado el municipio de Esquina y los expedientes.

“Hay un expediente que es el 2599/12 de juicio posesorio, de puro conocimiento, en donde dos profesionales tienen honorarios y tienen crédito a su favor contra la municipalidad. Eso sigue firme y consentido porque en su oportunidad, no se recurrió ni apeló. La situación ameritaba a conformación de una Comisión Investigadora porque estamos hablando de un pago millonario” y continuó “me concedieron la vista del expediente y cuando voy a acotejarlo, me encuentro con una constancia de transferencia a favor de los profesionales que reclaman el pago. Lo que hacemos desde el lado de la municipalidad es pedir a Lajusticia una reducción del monto regulado. La justicia nos contestó téngase presente en su oportunidad y por supuesto que estamos en contra de esa resolución. Planteamos un recurso y de eso, la justicia nos dice que notifiquemos a la demandante y a los abogados. La justicia después resolverá si hace lugar o no. Por esto plantee en el Concejo que estamos en un contexto de pandemia en donde se estuvo en sesiones permanentes por la emergencia sanitaria y en donde la justicia estuvo de feria extraordinaria, lo cual hizo que todo esté pendiente”.

Con respecto al otro juicio, que involucra a ex funcionarios y un subsidio provincial asignado en el 2011 por el que no se rindieron las cuentas correspondientes al Tribunal de Cuentas, Mendoza dijo “El municipio debió tener una defensa férrea en su oportunidad cuando no rindió los $80.000 antes de la sentencia. Hay que entender que el juicio fue iniciado en el 2015 por el Tribunal y dio la posibilidad al municipio de alegar su descargo, pero no lo hicieron, quedando como responsable por ello. Hoy la suma a pagar es de $400.000 y se aprobó. Estamos en espera de la sentencia definitiva”.

Asimismo, la Dra. Comunicó sobre la existencia de otro juicio que viene con fallo condenatorio por el Tribunal de Cuentas.

“Se trata del expediente Nº120269/15. Esto bien por fasta de rendición de un subsidio de $15.000 que se otorgó en agosto del 2009 a la municipalidad, destinado a solventar gastos que demandaba la participación del seleccionado de básquet de mayores en un torneo de Resistencia. Por falta de rendición de los mismos, el Tribunal de Cuentas inicia un juicio y cita al municipio para alegar lo que correspondía, pero no lo hizo. Por esto, en el 2012 el Tribunal condena al ente para pagar la suma más los intereses de la tasa pasiva del Banco de la Republica, pero tampoco lo hizo. Todavía estamos en ese estado. Lastimosamente, el día que se practique la planilla y se apruebe la sentencia, no hay recurso que se pueda plantear y hay que pagar. Hay que dejar en claro que los municipios deben rendir cuentas insoslayablemente al Tribunal porque después las consecuencias son tremendas” finalizaba Luciana Mendoza, sosteniendo la importancia de llevar a cabo responsablemente las tareas como funcionarios.