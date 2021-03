El caso de Silvina Casiano en la localidad, una joven con una hija de un 1 año que sufre violencia por parte de su ex pareja, se está dando a conocer cada vez más.

Tras haber realizado dos denuncias y con el intento de una tercera hacia su agresor, Silvina sigue en espera de una respuesta definitiva a la situación que hace temer por su vida y la de su hija. Las autoridades policiales no tomaron la última denuncia que la joven intentó hacer, justificando que “la causa ya está abierta”.

En comunicación telefónica, la Dra. Romina Baibiene dio un análisis general de la situación y explicó algunos puntos desde la postura jurídica.

“Acá hay una comisaría que se ocupa de estos casos de violencia de género e intrafamiliar y, mas allá de que ya este hecha la denuncia hacia el mismo sujeto y por el mismo hecho, la denuncia debe ser tomada. Una vez que se hace la denuncia no se termina todo esto, hay casos de violencia que no se agotan. Hay algunos que requieren de otras medidas que dependen de la justicia, pero el delito una vez cometido, ocurre otros hechos similares, sin obedecer las medidas que se establecen. En este caso la victima debe hacer una ampliación de la denuncia que ya hizo porque son hechos nuevos relacionados a ese delito. Los funcionarios públicos y agentes tienen la obligación de recibirle. En el expediente deben seguir incorporando a la causa” explicó la abogada.

“Las denuncias pueden realizarse en sede policial o en fiscalía de instrucción. Una vez que la joven hizo la denuncia en la comisaria ésta pasa a la fiscalía para seguir con la investigación y por esto es que los policiales pudieron haberle enviado a que realice su denuncia allí y no la tomaron, pero, más allá de todo ese procedimiento, la comisaría debe recibir los nuevos hechos e informar, ellos deben asesorar a la víctima” agregó.

“Tengo entendido que, con la última visita del gobernador se habilitó una oficina de asistencia a la víctima, pensé que este tipo de circunstancias no se volverían a escuchar. Me parece que alguien no está cumpliendo con su función. No hay que esperar que la victima llegue a lesiones graves para actuar, hay herramientas de prevención con la que se cuentan. Los funcionarios a cargo deben responder, para eso están los organismos públicos. Es importante entender esto para saber donde recurrir” señaló y continuó “en este caso lo mejor es prevenir, confío en que se tomarán medidas. La víctima no debe estar expuesta, pero si cuenta con elementos de más pruebas puede darlos a conocer en la fiscalía. Debemos evitar que este tipo de casos sigan habiendo”.-