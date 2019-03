La abogada, Romina Baibiene, habló con nosotros en La Mañana de Noticias, detallando algunos aspectos de lo que fue la investigación del caso de Yesica Muñoz.

“La investigación, si bien, a mi criterio y del lado del derecho en que me paro, no fue compleja ni complicada, pero hubieron ciertas dilaciones innecesarias de parte de la instrucción de Esquina que hicieron que eso se torne un poco más complejo como, por ejemplo, pasar el límite del plazo procesal previsto para que un procesado esté detenido sin condena, sin sentencia previa.”

“Siempre lo hablamos con la familia. Me tocó hacer gestiones que no correspondían a un abogado porque hubo cosas que no se cumplimentaban, que no se llevaban a cabo, haciendo que esto fuera una tarea ardua y complicada, porque llevo mucho tiempo, mucho desgaste a la hora de tomar decisiones, de tener que organizar marchas, hacer gestiones ante el superior tribunal, reunirme con organizaciones de DDHH de la provincia, como para darle mayor impulso a la causa y que esto, no hubiera quedado como muchos esperaban… en nada. Sabemos que hay muchos casos sin resolver.”

“El trabajo de la Policía fue fundamental, porque fallo el trabajo que llevaron a cabo los laboratorios.” “El trabajo de la Policía de la provincia fue apoyado por la Prueba Testimonial, de los testigos.”

Por otra parte, nos contó: “Hubieron medios que, en ese momento, (yo había preparado una demanda por parte de la familia) han manipulado y han tergiversado la muerte de una adolescente sin necesidad.

Por supuesto que, detrás de eso había intereses de particulares y de otros sectores. Eso a la familia le dolió mucho.”

“En esto, también quiero marcar la presencia de colegas, que ejercen el derecho penal. En todo este trayecto de la investigación no tuve ningún problema con los imputados, con los que si tuve inconvenientes, fue con los colegas, que tenían un comportamiento, casi de delincuentes. Porque el que va fuera de la ley es un delincuente, el que está cometiendo un accionar que se configura o tipifica dentro del Código Penal, es un delincuente”- Remarcó- “Por más que tenga título”.

“Las primeras audiencias fueron bastante tensas, porque se quería llevar a los testigo a decir cosas que no decían. “

Con respecto a los testigos, dijo: “Todos hicieron su aporte. De esa manera se fue construyendo el hecho hasta llegar al crimen.”

También comentó: “Tenemos una ley hecha para el delincuente, y eso no es justo.”

Por último: “Una colega trató de llevar el punto de investigación y llevar para otras personas la imputabilidad del delito. Con fundamentos muy pobres.

En la investigación todo está muy claro. Los testimonios, los antecedentes, todo apunta hacia las mismas personas y los que están condenados son ellos, por más que nieguen, no hay dudas.”- Finalizó.