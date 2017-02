Dr. Walter Vallone: mi prioridad es el bienestar de los esquinenses y lo mejor para el partido

En contacto con el conductor radial Germán Aranda por Radio Impacto 97.5 el Dr. Walter Vallone uno de los pre candidatos a intendente por el Partido Justicialista de Esquina nos habló sobre el presente del Peronismo esquínense de cara a los cierres de listas

“hay gente que me dice que tenía que salir antes a mostrarme más como pre candidato del PJ. Esta iniciativa se dio porque un grupo grande del Partido Justicialista me propuso ser uno de los candidatos, el compañero Mario Aloy me propuso eso lo cual analice mucho y hoy en día acá estamos”

“varias veces me junte con los demás compañeros pre candidatos también y siempre puse por ante todo que mi prioridad es llegar por el mejor camino, siempre mejorar el bien del ciudadano, no poner mi persona por ante todo”

“uno desde chico que quiere poner su granito de arena y trata de participar para poder cambiar algo que está mal, hay que aprender mucho de los errores ajenos, hay muchas cosas por mejorar pero no puedo dejar de pasar de que se hicieron muchas cosas buenas y hay muchas por hacer”

“nosotros estamos conversando y viendo, la gente que me propuso ser pre candidato, tiene una lista de concejales en la cual yo no estoy, ellos creen que yo puedo, tengo condiciones, rose social y que puedo andar bien como candidato a intendente, pero eso no quiere decir que yo pueda dar un paso al costado, aclaro que la ciudad y el partido están ante todo, no pretendo luego quedarme con ninguna banca de concejal, no tengo ni un interés personal de querer ser, si me toca ser intendente, no voy a esquivar la responsabilidad social”

“nosotros siempre nos reunimos, hay fotos en las redes sociales, no sé cómo va a terminar esto, todos vamos bien, pero tenemos que ser inteligentes, no podemos pensar en el personalismo, en cuanto a las internas no es fácil eso porque no hay recursos, en caso de haber cada uno va a tener que pagarse las internas”

“el 19 no tiene que terminar todo, le va a doler al pre candidato que no sea elegido, pero la política es así, igual manera el que pierde acompaña, aunque sea difícil eso se va a lograr, lo que si te aseguro que nadie se va a pasar a la vereda de enfrente”

“el partido en si ya tiene sus candidatos a concejales, no pretendo quitarle el lugar a ningún compañero, pero si la mayoría de los afiliados quiere que yo ocupe un lugar en el HCD lo haré con todo gusto”

“todos los pre candidatos manifiestan que no se van a pasar a la vereda de enfrente sea cual sea el resultado, si todos tenemos palabras no vamos a cometer semejante error”

“en el caso hipotético de un tercer frente me parece bien, eso hace a la democracia, pero está claro que en toda la provincia esta polarizado los colores políticos. De igual manera es temprano hablar de un tercer frente, pero yo creo que el justicialismo va a trabajar para que no se vayan del espacio”

“mi participación en el PJ viene desde que el compañero Aloy me invito a participar en su espacio político, siempre estuvimos aportando al partido. El compañero Aloy es el actual presidente del PJ, viene manifestando que no será candidato, él está al tanto de todo, espera a que lleguemos a un consenso de una forma madura”