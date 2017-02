Dr. Walter Vallone “Yo no me bajo porque soy el candidato oficial del PJ”

En comunicación telefónica con Radio Impacto con el Dr. Walter Vallone manifestó que él no se baja de la pre candidatura, que el Peronismo lo propuso a él como candidato.

“El presidente del partido nos dio la libertad a todos los pre candidatos. Tuvimos muchas conversaciones pero acá estamos tratando de arreglar algunos temas y así poder tener una lista única dentro del partido”

“El presidente del partido no me postuló para candidato a Intendente, sino que fueron los del grupo mayoritario del partido los que me propusieron para ser candidato a intendente, yo no salí a decir por ningún lado que iba a ser candidato. Esto no es fácil ya que conlleva mucha responsabilidad y mucho tiempo para dedicarle, pero ahora me propuse y lo acepté”

“Yo creo que no va a ver interna, ya que la mayoría de los pre candidatos estamos juntos, creo que todos estamos de acuerdo y tenemos un día más para hablar y llegar a un consenso. Y también para antes de las probables elecciones del 19 de marzo podemos ponernos de acuerdo y presentar solo una lista. El Dr. Raúl Dal Lago (padre) está candidato de una lista, y yo conversé con él y creo que hay posibilidades de seguir conversando y nos acomodemos. El que está siendo campaña es el Dr. Raúl Dal Lago (hijo) pero él no puede ser candidato, en ese contexto nos llevaría a una interna”

“Mi equipo de trabajo está trabajando las 24hs del día y nos seguiremos juntando y charlando hasta el día viernes a la noche. Y lo de Raúl Dal Lago (hijo) sobre lo que dijo desconozco totalmente”

“Nosotros tenemos un equipo preparado, capacitado y para algo mucho más grande no para ir a una interna, pero obvio si tenemos que ir lo haremos. Estamos conversando con todos los pre candidatos y trataremos de llegar a un acuerdo”

“Yo no me puedo bajar de la candidatura, tengo una estructura importantísima, cada vez se van agregando más cosas a nuestros proyectos, estamos muy bien armados, lo nuestro es muy serio. Capaz que muchos deseen que yo me baje, pero yo no lo voy a hacer. Y yo no estoy seguro que ganaré en alguna interna, la gente decidirá eso”