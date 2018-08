En la jornada de hoy se celebra el día del Abogado y en consecuencia la Dra. Romina Baibiene en contacto con TN Esquina. Dijo: “Yo hago penal también que es una parte bastante activa y por ahí uno no se detiene en el afán de cumplir con los plazos, de responder a todo, uno no se detiene a disfrutar de las cosas lindas que tiene la profesión, que no es solo cumplir con las diligencias sino también recibir el cariño y el afecto de la gente para los cuales uno trabaja”.

“Disfrutando del día. Hoy para los abogados es feriado judicial. En esta fecha hace que te des cuenta de la gente que te aprecia. El abogado en la sociedad tiene un rol muy importante, sobre todo si n os regimos por el ordenamiento jurídico vigente. Hoy es el día del abogado en honor de Juan Bautista Alberdi. El derecho tiene sus bases en el humanismo por eso en las universidades vemos también algo de filosofía del derecho, pero sobre todo tener en claro por lo que nos preparan durante muchos años en la carrera.