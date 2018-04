Dr. Ricardo Leconte: “yo hablo de Proscripción a mi lista porque me han puesto todas las trabas posibles para que yo no participe”.

El Dr. Ricardo Leconte, presidente de una lista “Por siempre Liberales” en contacto con TN Esquina dijo: “En el Partido Liberal se presentaron tres listas para competir por el Comité Ejecutivo, la del Dr. Frattini en Goya, la Dra. Any Pereyra por su lista y la mía. Soy candidato por una lista que es “Por Siempre Liberales. De las tres listas que el 24 de marzo presentamos para que sean oficializadas, la única que no fue oficializada fue la nuestra porque decía la Junta Electoral partidaria que nosotros no habíamos cumplido con el cupo femenino”.

“Nuestra Carta Orgánica habla de que un 30 % debe ser ocupada por las mujeres, pero la Junta nos exigía un 50% según una nueva ley que fue aprobada en el mes de diciembre. Cuando nos plantea eso le hacemos saber que la Junta tenía una sola mujer y planteamos la impugnación de esa Junta. La Junta me pedía que cumpla algo que ella no cumplía”.

“Pero aparece en ese entonces un acta del Comité Ejecutivo que yo hago la denuncia en el Juzgado que no existió porque yo soy miembro del Comité Ejecutivo y no fui notificado de esa reunión y aparece un acta llamativamente que arregla la composición de la Junta Electoral e incorpora más mujeres dada mi impugnación. Además en esa reunión supuestamente suspenden a 15 miembros de mi lista, por eso yo hablo de Proscripción a mi lista porque me han puesto todas las trabas posibles para que yo no participe”.

“Y les digo a los liberales de toda la provincia porqué nos quieren sacar de la contienda electoral. Las otras dos listas acordaron no votar y armar una lista única y no presentarse a las elecciones”.