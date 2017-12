El Dr. Raúl Dal Lago estuvo en contacto con TN Esquina para hablar de distintos temas y entre otras cosas del tema que es la conversación del día, los trabajadores municipales. Dijo: “Hay que hablar de frente y decir la verdad cueste lo que costare. Yo soy médico, pero también hago política, soy un militante por eso hablo. En nuestra sociedad soy el brazo ejecutor de un mandato de la sociedad y lo hacemos con total buena intención. Yo en el tema ese (de los trabajadores municipales) hay que tomarlo con tranquilidad. Más allá de todo el Justicialismo siempre defendió el derecho de los trabajadores, tampoco yo soy gremialista, no aspiro a ningún cargo, no quiero ni ser concejal, ni presidente del partido, sino solamente trabajar para la gente”.

“Yo hablo con razón porque nosotros hemos sido víctimas con mi familia de persecuciones en distintos gobiernos y creo que con la mis herramienta que nosotros hemos sido castigados no vamos a salir a castigar a la gente. Yo naturalmente tengo que estar en contra de esa gente porque a mi papá lo echaron del hospital prácticamente a los empujones, lo discriminaron, lo aislaron socialmente. A mi mujer y a mí nos cortaron una carrera sanitaria al no permitirnos trabajar y ya estamos superando la edad productiva, entonces no podemos pensar de esa manera. A la persona que trabaja hay que respetarla, es la dignidad de la persona, es la salud de una persona. Yo como médico no puedo atentar contra la salud de una persona. Yo estoy al lado de la gente que trabaja, porque me afectó a mí. Yo tengo que luchar para cambiar esas cosas. Para mejorar tenemos que cambiar ese tipo de actitudes. Por eso yo no creo que esa sea la realidad”.

“Yo soy un agente sanitario de menor escalafón en este momento. Hay distintas tareas que hay que hacer y estoy al lado del trabajador. Obviamente que al trabajo hay que cuidarlo. Los trabajadores tienen su derecho y el estado el de garantizar ese derecho y sus obligaciones”.