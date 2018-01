Dr. Raúl Dal lago: “Voy a respetar los años de gestión de nuestro intendente”.

El Dr. Raúl Dal Lago de regreso de sus vacaciones se mostró molesto en relación con funcionarios del gobierno actual y en contacto con TN Esquina dijo: “Son incomodidades de las relaciones personales que existen cuando hay una nueva tarea. A mí ya me pasó varias veces. Siempre que uno está en la parte pública cuando se mezclan los intereses políticos de algunas personas se generan algunos resquemores. Cuando se trabaja tenés más posibilidades de cometer algunos errores o de tocar intereses que si te quedás sentado en tu casa”.

“hay que tratar de apaciguar los ánimos. Simplemente yo quiero aclarar que no voy a ser candidato a nada no porque yo no lo quiera sino porque ya hemos logrado los objetivos. A mi me tocó estar en el triunfo, entonces por ahí la gente que habla procuró tantos años y nunca ganó tiene que saber entender que no fue una casualidad, sino que es un trabajo en conjunto, que cada uno tenemos nuestro lugar y que hay que respetar y aprender. La gestión pública es algo muy serio, ya no sos más opositor, ya sos oficialista, ya no sos más candidato, ya estás cumpliendo una función, tenés que darle respuestas a la gente y obviamente en el plano electoral despues tenés que contener los votos y la gente que te suman, porque si vamos a quedarnos con dos o tres y que encima en lugar de sumar restan, le vamos a estar haciendo caso a los que no trabajan y corriéndoles a los que trabajan o poniendo en tela de juicio que si hace o no hace bien, creo que se entra en un plano de falta de respeto”.

“Por ejemplo yo trabajaba todos los días de la semana y ahora voy a trabajar tres no más y a medida de cómo vaya teniendo respuestas de los que gobiernan en este caso, porque yo no soy secretario de nada ni de nadie, entonces tengo la libertad de decir y de exigir los derechos que corresponden y si la cosa se sigue poniendo tensa voy a venir cada vez menos pero sin alejarme de la cuestión política. Creo que gano mas en mi consultorio, políticamente sumo más porque atiendo mejor a la gente. Voy a respetar los años de gestión de nuestro intendente”.