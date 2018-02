Dr. Raúl Dal Lago: “Se le entregó un club funcionando y no tenían mucho pretexto para trabajar”.

El Dr. Raúl Dal Lago habló con TN Esquina respecto de las agresiones sufridas en relación a haber sido integrante de la Comisión anterior de Esquina Foot Ball Club. Dijo: “Se le entregó un club funcionando y no tenían mucho pretexto para trabajar, lo que pasa es que son gente que no sabe trabajar porque los horarios que ellos manejan no son los mismos que los nuestros. Nosotros trabajamos las 24 hs del días y ellos si llegan a ocho ya es mucho, asi no pueden cumplir con semejante estructura de un club tan grande como es Foot Ball y sobre todo las comparsas. Pero utilizar como excusa y pretexto insultos y agravios”.

“Nosotros estamos todos unidos y no hacemos una cosa si no estamos juntos, por eso yo creía conveniente salir a contestarle a este innombrable presidente del Club de Foot Ball que él no puede decir lo mismo que dijo yo, sino por qué le filmar robando whisky a supermercado de su familia, son rateros de menor categoría que no hacen más que salir a ensuciarnos a nosotros que no hacemos más que trabajar y trabajar todos los días con la gente y para la gente”.

“Quiere ordenar un club agraviando a personas. Nosotros ya nos estamos enojando. Mi hermano se fue a hacerle una denuncia. Ellos lo que están logran es que cada vez haya menos gente que los apoya. Creo que en mi humilde presencia que tengo en mi pueblo tengo que salir a defender a esta gente joven que entregó su tiempo y dejando la familia para el club”.