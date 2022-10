En vivo desde el móvil de «La mañana de Noticias» el Dr. Raúl Dal Lago en comunicación telefónica habla sobre la Convocatoria a realizarse este jueves 18 hs en frente al Basural de Santa Liberada para tratar la problemática que afecta a todos los vecinos de la zona hace muchísimos años.

Vecinos de Santa Liberada donde se encuentra el basural Municipal a cielo abierto convocan una Reunión mañana jueves 20 de octubre para tratar justamente el daño al medio ambiente, a la salud, al bienestar de las personas y el impacto ambiental que produce este lugar, ya que la problemática viene hace mucho tiempo sin ningún tipo de solución de parte de los funcionarios públicos. Cabe destacar que hoy por hoy las herramientas de reciclado, clasificación y reutilización con las que se cuenta en la actualidad no son de difícil acceso tanto para autoridades Municipales, como Provinciales y ni hablar de las Nacionales.

-«En realidad la idea surgió de los habitantes de la zona, ya que muchos son pacientes nuestros de las distintas patologías justamente consecuencia de ese perjuicio al medio ambiente que se viene haciendo hace muchos años, pero hoy la cantidad de basura no es la misma que la que había hace 8 años ni hace 20 años. Hoy es diez veces mayor, entonces lo que esta bajo nuestro control, lo que podemos hacer como agentes de salud que somos y ciudadanos también de Esquina es contribuir con esa gente y apoyarlos en el reclamo que están haciendo que no tiene ninguna forma que se le niegue la asistencia porque es un daño muy grave y requiere de una solución urgente porque son problemas urgentes. Menos mal que ahora no está lloviendo hace tres años, pero si comienza la lluvia totalmente por, las tormentas toda la basura que desparraman que no es solamente bolsas y cartones, sino que hablamos de residuos de toda naturaleza, hasta baterías y pilas. Porque existen necesidades básicas y naturales que en este momento están siendo vulneradas. El aire es una necesidad básica y naturales principales y lo tenemos gracias Dios gratis, pero deja de serlo cuando se contamina. Esto sucede justamente cuando el viento remueve la basura y cuando se producen las quemazones. Ni les digo todos los parásitos, bacterias y hongos que existen en ese caldo de cultivo para que prolifere cualquier tipo de órgano dañino para la salud de las personas».- remarcó el Dr. Raúl.

Con respecto al ámbito de la salud pública y específicamente a la salud de los pacientes que le toco atender, este medio le consulto al Dr. cuál sería la mayor problemática que tienen las personas de la zona expuestas a este basural.

-«El principal problema que genera cuando hacemos un daño o un desequilibrio en el medio ambiente es que afecta a la salud de toda la comunidad. Tenés respiratorios, problemas de piel, digestivos, urinarios. Los principales problemas de esa zona son los respiratorios e infectológicos. Ósea que es un problema también de salud pública. Que si no hay un común acuerdo o algunos canales que acerquen a las distintas gestiones, ya sea Municipal, Provincial y Nacional para solucionar ese problema-» afirmó en la entrevista con este medio.

El Dr. se hará presente en el lugar de la Reunión acompañando a los vecinos como agente social y de salud. Sin embargo, serán los vecinos quienes estarían comenzando un reclamo para exigir a las autoridades se ocupen de esto y den una solución.

-«Se invierte mucho y se hace mucho marketing y propaganda en hacer monolitos, estatuas y placas en los diferentes espacios públicos que son cuestiones ni naturales ni necesarias, sino que son por haber hecho lo que corresponde, porque muchos de los que se les rinde honor tuvieron una función, realizaron una obra, pero era para lo que estaban designados. Ósea que se invierte mucho y se hace mucho marketing y propaganda en esas cosas y cuando se pasa por el basural se mira para otro lado. Porque acá tenemos legisladores provinciales, tenemos legisladores nacionales y tenemos un gobierno municipal que está en directa sintonía con el gobierno Nacional y sabemos que se gastan recursos a discreción. Para hacer 4 cuadras de asfalto se gastan 150 millones de pesos y no va a haber recursos para hacer 4 o 5 galpones y empezar a realizar un reciclado de la basura.»- Finalizo. Pero al concluir la nota agrego -» No hay peor gestión que la que no se quiere hacer.»-

Por ultimo y a pedido de los vecinos agregamos que se ruega a todos los medios de comunicación que le den difusión a este reclamo.