Dr. Raúl Dal Lago: Nosotros no vamos a perseguir empleados, no vamos a echar empleados y no vamos a presentar facturas truchas

El Dr. Raúl Dal Lago habló con TN Esquina luego de que el Ejecutivo Municipal ha dejado sin efecto, mediante Resolución, el accionar de Eduardo Dal Lago como Director de Acción Social. Dijo: “Ocurrió lo que nosotros habíamos previsto. Fuimos opositor siempre a ese grupo que hoy está en el gobierno porque sabíamos de las cosas que iban a hacer. Creo que duramos mucho tiempo porque no se puede comparar una cosa con la otra. Yo estoy tranquilo, satisfecho de que las cosas se pueden hacer, de que se puede tratar bien al personal, de que se puede trabajar en conjunto con personas de diversas ideologías con un objetivo común que es el de ayudar a la gente. Era obvio que esto iba a suceder”.

“Nosotros lo pusimos a Hugo Benitez allí y nosotros nos vamos a encargar de solucionar esos problemas, la política es así. Nosotros lo pusimos a él y todos los que están trabajando entre comillas porque trabajando en los grandes escritorios gente que no tiene ningún títulos, escritorios que superan las dimensiones de los lugares donde están ubicados. La Política es así y uno tiene que tener la condición de conducir personas y no todos somos iguales. Con una cinta métrica no se puede medir a la persona. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que ahora se va a aumentar de tamaño, porque nosotros desde adentro no le podíamos dar respuestas. Tampoco íbamos a utilizar las herramientas que ellos nos pretendían dar. Yo si me fui dos meses a la municipalidad es mucho y la vez que hablamos me pidieron que eche gente para dar lugar a nuestra gente y yo le dije que eso no iba a hacer”.

“A mí no me va a decir María Inés Fernández lo que debo hacer, tiene que agarrar muchos libros para llegar a tener las condiciones, por lo menos la formación profesional que yo tengo, lo mismo él que es un profesor de Educación Física, sin desmerecer a los docentes. Él no está en condiciones de conducirme a mí porque yo sé más que él en política y en cuestión de salud tambien y menos con el chicote en las manos, por eso yo siempre fui opositor de él”.

“Me da lástima porque no sabe conducir a las personas y si uno no puede hacer eso no puede gobernar. Mal asesorado porque tiene personas que saben menos que él y que están más viejos que él. Que cada dolor de pecho que tienen se tiene que ir al cardiológico porque no saben si es la última vez que van a pasar. La Municipalidad no es para ir a cumplir horarios”.

“Yo voy a seguir trabajando como siempre, como hice para llegar hasta donde llegué, solo con mi trabajo, acercándonos a la gente, recorriendo los parajes como siempre, pero opositor. Yo me voy a encargar de juntar la mayor cantidad de opositor porque este señor no se puede manejar de esta manera, ni él ni todos los que lo rodean. A María Inés principalmente que es la que quiso echar a todos los empleados y nosotros le pusimos un freno con Carlos Oviedo que tambien viene de familia humilde y se pone en el lugar de quien no tiene trabajo”.

“Con personas que vienen a perseguir a la gente y a querer acomodar vagos y haraganes que venden falopa en los negocios del centro. Yo no tengo miedo a decir estas cosas, porque esas personas son las que están persiguiendo a los empleados, Vamos a poner las cosas en su lugar, yo no quiero que en Esquina haya un jefe de personal que avale ese tipo de conductas”. Lo que estalló esto fue cuando hubo el enojo de que la decisión del Intendente fue de poner como vicepresidente primero del Concejo Deliberante al Concejal Hugo Mancini: “Está bien esto, pero él no puede sostener a María Inés que esté persiguiendo a la gente. Es una persona que no está preparada ni mental, ni científicamente, ni moralmente para ocupar ese lugar. El problema es ella que está manejada por el hermano que puso plata en la campaña, creen que nos van a venir a dominar a los esquinenses. Ohh casualidad los cambios se dan despues que el fin de semana estuvieron re empedos en los del Cholo Alcalá, donde el toro Anderson y toda la banda. En este gobierno nunca más”.

“El Toro Anderson y el gordo Fernández y Toda esa banda de mafiosos, porque son mafiosos que hacían su plata con piratería del asfalto no pueden venir a manejar el municipio de tu comunidad. Nosotros tenemos mucha demanda de la gente. Si bien yo salgo a los parajes. Ellos acuden mucho a nosotros todos los días y que vengan a pretender manejarnos unos burros. Nosotros no vamos a perseguir empleados, no vamos a echar empleados y no vamos a presentar facturas truchas”.

“Yo voy a seguir yendo al CIC, menos, pero voy a seguir yendo con mi ecógrafo, como siempre. Estos no supieron aprovechar lo que tienen.