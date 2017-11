Dr. Raúl Dal Lago: Lo importante es la gente. Si ella no puede llegarse a los centros de atención, el Estado debe ocuparse

El Dr. Raúl Dal Lago, médico y dirigente político siempre polémico porque sus opiniones no se someten a un cargo y a pretender mejores consideraciones, Recientemente estuvo atendiendo en la zona de isla, donde trabaja el docente Gerardo Rivero. Siempre sus opiniones generan comentarios. En contacto con TN Esquina dijo: “Por un lado está la medicina, lo que yo estudié para tener un trabajo y llevarle sustento a mi familia y por otro lado está la política. Yo siempre considero que las cosas se puede n hacer por vocación, por elección o por pasión”.

“La medicina como la militancia política pienso que si no se lo hace con pasión, con el corazón, uno no podría hacer estas actividades sin los recursos, sin los medios, sin tener un montón de cuestiones para acercarse a la gente. Como médico la pasión me llevó a acercarme a la política y pienso que si uno no conoce su gente, su pueblo, su cultura, el lugar donde vive. Involucrarse con la gente y bajarse al nivel de la gente, caminar y entrar a la casa de la gente es totalmente ir a pescar. Me decía la gente Ud. No sabe cuando se está por venir una tormenta, yo no me imaginaba porque estar en el medio de una isla. Y me decían, nosotros escuchamos la radio que Esquina se inunda y ustedes se pelean entre todos. Nosotros no podemos salir, pasa la tormenta, pasa el viento, el río queda bravo. Esto es una anécdota más allá de ausencia total de solidaridad y la acción política. No puede ser que un Intendente se haya ido una sola vez en ocho años y sólo en época de campaña o autoridades electas que no conozcan esos lugares. Y sé que las Islas Malvinas se ocuparon por ausencia del Estado Nacional Argentino en esos lugares donde había pocos habitantes o la comodidad de los gobernantes. Vinieron los Ingleses, se asentaron”.

“Yo siempre voy con mis propios recursos, me compro la nafta, me compro algunos remedios, antiparasitarios, por ejemplo. En los planes gratuitos que existen no hay prácticamente los antiparasitarios tanto intestinales como externos. Para el Estado eso no es pérdida. Nosotros le estamos devolviendo lo que ellos nos dan. Yo no saco en cara a nadie, es para lo que estudié, para que no se mueran más abuelos o padres de cosas comunes por falta de accesibilidad. Si la gente no puede venir porque la tormenta está fea, el Estado tiene que llegar. Y esta también es una manera de la militancia para lo que no se necesita un cargo. Esto lo voy a seguir haciendo siempre por más que algún cojudillo de la zona no quiera que entre porque le toco la gente o porque se cree que son dueños de la gente. Yo lo voy a hacer toda la vida y lo voy a hacer casa por casa. No necesito ir a una escuela o al domicilio de alguien para que se pueda juntar la gente y atenderla. Un paquete de leche es un montón para esa gente que no puede venir a comprar acá, un poquito de nafta para que se les facilite algunas cuestiones”.