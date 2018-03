Dr. Raúl Dal lago: “Acá no solo se hacen las fichas médicas sino ecografías para las embarazadas”.

El Dr. Raúl Dal Lago luego de estar desvinculado de la intensa actividad que realizaba en el CIC, ahora desarrolla su actividad no solamente en su clínica, sino que sigue manteniendo su actividad de carácter comunitario. En contacto con TN Esquina, Dijo: “Un médico se tiene que instruir y participar principalmente para ser solidario con la gente que ha colaborado para que uno llegue a ser lo que es. Nosotros somos frutos de una sociedad que nos va empujando, nos va estimulando. Hoy el enfoque de la medicina tiene que estar dirigido hacia el sentido social. A mi me tocó recibir instrucción en la Provincia de Formosa y ahora están pasando bastante mal porque hay inundaciones, han hecho hospitales de campaña y casi todos los médicos que formamos parte del cuerpo médico de la provincia estamos abocados a ir a colaborar en ese sentido”.

“Todos los que son certificados y fichas médicas se deben hacer de forma masiva, es decir, asistir a los barrios o a la escuela que son barriales, entonces uno lleva todo el equipo médico de salud pública y lo hace en el lugar para evitar la congestión en los distintos centros. Obviamente que no dan abasto y la poca colaboración y el poco sentido comunitario y social de algunos colegas hace que se agolpe la gente en los centros de salud u hospitales. Acá no solo se hacen las fichas médicas sino ecografías para las embarazadas”.

“Yo gracias a Dios tengo una profesión que me da para hacer un trabajo ad honorem. Yo en una cirugía gano más que un médico de la Asistencia, entonces puedo hacerlo, pero tambien hay que agregar a eso la Vocación, la vocación es lo que uno viene a hacer a este mundo. A mí me gusta y me siento capacitado y eso lo veníamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Yo quiero que quede demostrado que si hay voluntad, las cosas se pueden hacer y que la política partidariamente no es buena que se entrometa en la parte de la salud. Aquí en esquina hubo muy pocas personas que hicieron eso. Lo hizo Hugo Hansen, lo hizo Pelón Bianchi, Pipo Bianchi antes de ser Intendente tambien y me toca a mí y a mi mujer, aunque ella hace un trabajo más anónimo porque no está involucrada políticamente”.

“Yo los voy a seguir atendiendo acá. Voy a comenzar a recorrer de nuevo los parajes hasta que la gente se dé cuenta de que a nosotros nos echaron de la municipalidad por ladrones y eso es algo que es muy grave. Cambiaron todas las cerraduras del CIC parea que nosotros no entremos a robar en las noches. Eso es inaceptable y decirle a la gente que nosotros fuimos a hacerle un trabajo voluntario y solidario y a los políticos les molestó porque piensan que nosotros no podemos ser candidatos a nada. Y vamos a ser candidatos y veremos a quien apoya la gente”.