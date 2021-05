Uno de los denunciantes de los enfermeros que mostraron irregularidad en su trabajo por supuestas ventas de vacunas anti Covid, es el Dr. Julio Pedro Bianchi, responsable de la Atención Primera de la Salud (APS) en Esquina y director asistencial del Hospital. En comunicación telefónica, Bianchi habló sobre esta causa que generó polémica en la comunidad y una gran preocupación a nivel provincial por parte del Ministerio de Salud Pública.

“Salud Pública, a través del Hospital San Roque, al tomar conocimiento de estos hechos delictivos ha actuado inmediatamente, a través de las directivas recibidas por asesoría legal, se hizo la presentación ante la fiscalía el día viernes sobre estos hechos que, desde ya, consideramos algo de alta sensibilidad social y de alta gravedad. No ha sido para nada bueno enterarnos de lo que estaba pasando. Se hizo la presentación ante la justicia y como consecuencia hay dos personas detenidas que están involucradas en la venta de dosis de vacunas”, afirmó Bianchi a inicios del contacto.

“Voy a contar la verdad de lo que pasó. Yo tomé conocimiento de esto por una denuncia realizada por una persona y en horas de la noche recibo un llamado telefónico que confirmó sobre esto. Inmediatamente llamo al Doctor Ramírez para comentarle y convenimos una reunión para llamar al enfermero para realizar un interrogatorio, ante la contundencia de lo que manifesté terminó reconociendo y al mismo tiempo, re comprometió a la jefa de administración Sara Gutiérrez. Una vez finalizada esa reunión le manifesté a Ramírez que contaba con mi apoyo para que tomara las correspondientes medidas, ya que era necesario. El Dr. Ramírez, horas más tarde se comunica con el Ministerio de Salud y recibió instrucciones al respecto. Él y yo fuimos hasta la fiscalía donde fuimos atendidos por el fiscal Mosquera y se puso todo en manos de la justicia para que la situación se aclare”, indicó.

Respecto a la cantidad de dosis que se habrían comercializado, dijo “No quiero hablar en hipótesis porque es un tema muy delicado. Yo sólo tomé conocimiento de un caso en particular y lo pude comprobar porque hablé con la persona involucrada, a la cual agradezco que se abstenga a esto, permitiendo que tomemos las medidas. Esta persona, tengo entendido, que alcanzó a inmunizarse, pero yo prefiero manejarme con información de manera certera”.

“No hay dudas de que, en lo personal esto me ha afectado porque es gente que, si bien no dependen directamente de mí, tenían la confianza del Hospital y del Ministerio, y considerando que nos conocemos desde hace muchos años, por supuesto que uno se ve afectado en el ánimo con esta sorpresa muy desagradable. El golpe fue tanto para el Dr. Ramírez como para mí. Espero que se pueda recuperar la confianza entre nosotros y la comunidad, sintiendo que las cosas ahora se están haciendo bien. Esto, sin dudas, tiene afectación y espero que la recuperación sea rápida”, agregó.

Pos último, Bianchi comentó “Nosotros trabajamos muy bien, pero eso no quiere decir que no haya una o dos ovejas descarriadas. El Hospital San Roque es una institución que está haciendo inmensos esfuerzos, en lo que respecta al personal, hace tiempo que estamos trabajando de domingo a domingo por la pandemia, y esto, creo que hay valorarlo en toda su dimensión y, por supuesto, castigar a quienes corresponda, no a la institución”.-