Dr. Patricio Schubert: “Lo que pedimos es que los números sean claros porque los vecinos así lo exigen”.

El Concejal Patricio Schubert habla de la sesión ordinaria de este miércoles, en contacto con TN Esquina expresó: “Tuvimos la visita del Secretario Coordinador, del Secretario de Turismo, del Director de Deporte. El informe más que nada vino por el tema del deporte, la cultura y lo que hace al Turismo. Nosotros siempre preguntamos, indagamos, pero creemos que no es la forma, en cuanto a que sea un interrogatorio. Buscamos otras vías para hacer las investigaciones. Ayer no quisimos, por lo menos en lo que hace a mi persona, desvirtuar el informe que llevaron, por respeto a los funcionarios que se habían presentado y querían desarrollar su tema”.

Por supuesto que es muy importante indagar, porque estamos muy preocupados por los giros de partidas que se han hecho de 21 millones de pesos. Un giro de partida que se hizo el 28 de junio, donde la emergencia no lo habilitaba hacer y si lo habilitaba estaba fuera de término. Y como no fueron los del equipo económico, entendimos que no iban a saber brindar la información”.

“Nosotros nos estamos reuniendo con otros concejales, estudiando todas estas cuestiones del manejo de los fondos públicos, que en definitiva es lo que al vecino le interesa, nosotros nos estamos planteando algunas estrategias de trabajo para llevar adelante estas cuestiones”.

“Hay reclamos de Servicios Públicos, de Alumbrado Público. Notamos que hay falencias en las cuestiones básicas y me parece que no se le da un orden de prioridades a la acción de Gobierno. Lo que le pregunté anoche al Secretario Coordinador sobre la Gala Chamamecera que se llevó adelante en el Cine Teatro Municipal, donde los funcionarios públicos estacionaron en la vereda y por otro lado a los vecinos le exigen con el casco, con el seguro y nosotros no damos el ejemplo. A algunos les parecerá algo ínfimo pero son cosas que debiéramos cuidar”