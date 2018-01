Dr. Papaleo: “Vamos a tener durante dos meses acciones preventivas para luego, en marzo con el comienzo de clases, ser un poco más duros en cuanto a las sanciones”

El Dr. Jesús Papaleo, Director de Seguridad Vial en Dialogo con TN Esquina habló del “Caos” vehicular en este último tiempo en la localidad. Dijo: “Nosotros tenemos presentado nuestro plan, lo anterior pasó, quedó atrás y ahora empezamos con un tránsito nuevo teniendo en cuenta la situación en la que encontramos el tránsito en nuestra ciudad es prácticamente nulo. Vemos la no utilización del casco por parte del motociclista, eso se abandonó, quedó totalmente a merced de cada uno, los automovilista tambien. Hoy estamos haciendo una pequeña campaña frente a la oficina de Seguridad Vial justamente para ver la cantidad de infracciones que se cometen en el término de una mañana”.

“Creo que sigue siendo un problema de educación, es decir si no nos respetamos entre nosotros, los ciudadanos de Esquina, la situación no va a cambiar por más esfuerzo que haga el municipio. Me planteaban el aumento de personal o no y no pasa por eso, creo que no vamos a corregir si el ciudadano no quiere corregir. Es una situación difícil porque llegado el caso vamos a tener que labrar las infracciones. En principio las directivas del Intendente fueron claras, tenemos que concientizar, prevenir, es decir que vamos a tener durante dos meses acciones preventivas para luego, en marzo con el comienzo de clases, ser un poco más duros en cuanto a las sanciones”.

“respecto del banderazo creo que están en deuda los clubes cono nosotros, vamos a ver qué pasa con Sportiva, hablamos con ellos, si bien tiene una semana, dimos como plazo máximo el jueves. Ayer en la mañana tenían que presentar los plan os para el recorrido, horario de salida, horario de llegada y eso no ha llegado a la Secretaría de Gobierno conforme lo acordado y eso me pone porque toda vez que nosotros hemos violado normas se han producido hechos que despues terminamos lamentando. Lamentablemente tambien no les gusta cuando uno les dice las cosas y no quiero que vuelva a pasar, porque son vidas esquinenses las que se pierden, por lo tanto debemos entre todos cumplir con la normativa o por lo menos con la palabra empeñada”.

“En este caso en el termino no se ha cumplido, no están dando el tiempo suficiente para que nosotros podamos citar a los empleados, porque hay que aclarar que los empleados no viven en la dirección, tienen una vida, tienen una casa, tienen horarios de trabajos y hay que traerlos fuera de horario para que puedan desarrollar su actividad y que todo se cumpla con normalidad, por eso necesitamos que ellos se comuniquen con nosotros para que se dé de la mejor manera. Hoy no sé cómo salimos, la Secretaria de Gobierno es la que tiene la última palabra”