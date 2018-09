Dr. Mario Payes:”El Partido Justicialista está más vivo que nunca en el sentido de la esperanza y el futuro promisorio que tiene”.

El Dr. Mario Payes, dirigente político hablando de la realidad política, en contacto con TN Esquina. Dijo: “La gente que está ocupando algún nivel de responsabilidad en algún organismo del Estado, como puede ser la Cámara de Diputados de la Nación o de la Provincia o cualquier lugar de responsabilidad que uno esté ocupando, me parece que tiene que ser más precavido, tiene que ser más cauto, tiene que bajar los decibeles a la hora de hablar de estas cuestiones”.

“El Partido Justicialista está más vivo que nunca en el sentido de la esperanza y el futuro promisorio que tiene. Hay muchos dirigentes que hoy se están haciendo oír. Hay un proceso interno que se viene encarando desde hace mucho tiempo, donde la conducción del partido ya no pudo hacer la vista gorda. Fijó una fecha electoral para que se lleven a cabo las elecciones internas y en eso están metida la inmensa compañerada. Me parece bien, me parece sano. Me parece que tiene que haber una transformación en la conducción. Tiene que haber un cambio, porque hay una especie de cambio generacional en toda la esfera política. En todos lados una generación nueva se viene consolidando y eso hasta el propio gobernador para abajo. Yo diría un sub 50”.

“Las elecciones internas son sanas. Lo que se busca siempre, según la jerga justicialista, el que gana conduce y el que pierde acompaña, eso es lo sano, eso es lo que debería ser. Ese es el deber ser. Cuando hablo de ellos me refiero a los que están con cuotas de responsabilidad, pero que tienen que dar un paso al costado con lo que tiene que ver la conducción y dejarle a personas nuevas, con ideas nuevas. Hay un montón de necesidades que hoy no están siendo escuchadas”.

“Cometidos un montón de errores, tuvimos los mejores candidatos, pero no se hicieron las cosas como correspondían y no supimos transformar los votos en imagen hacia nuestro candidato. Y es el punto en este momento de hacer un recambio, buscar una nueva alternativa dentro de nuestro partido para poder proponer algo diferente”.