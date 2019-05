16 May 2019

El miércoles 16, se llevó a cabo una sesión una sesión ordinaria el Concejo Deliberante, en el cual, estuvo presente el Dr. Mario Aloy Sequeira en su función de Asesor Letrado del municipio, con intención de dar informe respecto a las denuncias realizadas por el municipio y el trámite de las investigaciones.

Entre los expedientes que destacó Mario Aloy, uno de ellos es el de cheques con documentación falsificada por parte de la municipalidad hace años atrás con la anterior gestión, en donde se ve radicada una denuncia por ciertas irregularidades.

“No somos parte querellante, pero está en Instrucción como otras causas. No hay imputados en la causa porque es difícil saber quienes pudieron haber falsificado”.

Otra de las causas es la del peculado de servicio en donde se ve imputado el ex intendente Bianchi, en donde hay contratación de seguro para dos vehículos propios, figurando como si la prestación era para el servicio público.

La causa de malversación de fondos, en donde se ve un giro de partida que salió desde el área ejecutiva sin estar autorizado por el área legislativa.

“Más o menos en noviembre de 2017, se había retirado el proyecto y se hizo una resolución del departamento ejecutivo con un giro de partida importante, incluso transgrediendo algunas normas de la Carta Orgánica, como por ejemplo, el presupuesto para Vivienda Social”.

Esta denuncia se realizó en fiscalía, donde se evalúa la entidad de la denuncia y las pruebas aportadas, en virtud de ello, para investigación e Instrucción, según nos contaba Mario Aloy.

Aloy comentó que no forman parte querellante en este causa, pero si en la causa famosa “del matadero”, que se había iniciado una vez de Oficio por irregularidades respecto al número de faenas y las tasas que ingresaban en la municipalidad.

Respecto a la causa de abigeato que involucra al personal del área de Producción, Aloy nos contó que anoche, miércoles, se conoció el testimonio del Director que aseguró no haber utilizado el vehículo, que es perteneciente a dicha área, en el hecho.

“Hasta el momento no hay elementos probatorios de que la camioneta fue utilizado”.

Por otro lado, acerca de los empleados municipales cesanteados luego de que se asumiera una nueva gestión, Aloy comentó que “esperan una nueva resolución. La cuestión no está zanjada. Hay medida cautelar. No hay decisión de reincorporar, cuando la justicia lo diga se hará, pero por ahora no es así”.