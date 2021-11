Hace algunos días atrás se conoció sobre un caso que horrorizó la provincia de Corrientes

Una mujer de 30 años, llamada Ana Velázquez, fue detenida y directamente involucrada con el hallazgo del cuerpo mutilado de su bebé en el patio de su casa.

En comunicación telefónica, el abogado defensor de la mujer, Marcos Neironi, comentó más sobre cómo avanza la causa y la imputación de su defendida.

“Los familiares de mi defendida me encomendaron la tarea profesional el día sábado. El día domingo hicimos la tarea de formalización de la imputación con Ana. Ella se encontraba muy mal y la fiscalía me pidió si podíamos hacer la audiencia de coerción en donde se solicitó 180 días de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Por el estado de puerperio y estado médico, le hicimos saber que correspondían 60 días entendiendo que era un exceso de investigación para demostrar que no había delito, y entendiendo la dinámica de demostración de la falta de ilícito, solicitamos una prisión domiciliaria. No nos hicieron lugar a eso pero, iniciamos la investigación. Planteamos una serie de cuestiones en cuanto a las audiencias solicitadas el día lunes y estamos en pleno proceso. Hoy jueves, al medio día, tenemos una audiencia relacionada a eso”, afirmó el abogado a inicios del contacto.

“La única prueba que tiene la fiscalía en cuanto a pericia sobre el cuerpo de la víctima es una pericia de inmersión sobre los órganos blandos en donde se observa que hubo desprendimiento de oxigeno y por eso, se constató según la fiscalía que la persona habría nacido viva. El problema que se plantea es sobre este tipo de pruebas que, además de muy viejas, pueden presentar falsos positivos y dejan de ser serias para ser consideradas como pruebas criminalísticas, no se puede determinar ni sostener en el debate, y en este caso, trae como problema que la victima sea vista como victimaria, juzgada por toda la sociedad. Hoy esto la llevó a un estado de depresión sumada a la cuestión puerperal y la falta de sangre en su organismo a causa del embarazo espontáneo con el nacimiento de su bebé muerto”, indicó, asegurando que las lesiones registradas en el cuerpo del recién nacido, fueron por causas totalmente ajenas a las acciones de su defendida.

“Por supuesto que las pericias van a determinar que el desmembramiento del cuerpo fueron por causa de un perro y un elemento cortante, el cual no fue utilizado por mi cliente, sino por personas que buscaban el cuerpo. Ana, en un estado de shock, dejó el cuerpo del recién nacido en una parte del patio de su casa y a los pocos días, los perros del lugar lo sacan de ahí y una de las hermanas de Ana ve el cuerpo a la distancia y da aviso, generando así una búsqueda del mismo con pala y rastrillo”, agregó Neironi, sosteniendo que la familia de la mujer desconocía de su estado de embarazo y que los datos presentaos en el informe pericial no tienen valor probatorio para la acusación.

“Esas pruebas no pueden sostenerse. Si la fiscalía se presentará el día de mañana en el debate con las mismas, la va a pasar muy mal, porque no se pueden sostener, no tienen coherencia. Para determinar si el recién nacido nació con o sin vida hay otras pruebas de pericia aunque son muy costosas. Lo primero a determinar es el tiempo de muerte y de ahí hacer las pericias sobre los cortes y la química completa del cuerpo. Lo que también pudo haber pasado, es que haya nacido con vida y se haya muerto en las manos de la madre. Todavía queda por hacer pruebas psicológicas a Ana, estamos en el inicio de esta investigación”, argumentó.

Asimismo, el abogado sostuvo que el día del nacimiento, la mujer se encontraba sola en la casilla en donde vive y aunque, los familiares se encuentran a pocos metros, no escucharon ni se percataron de la situación.

“Nadie escuchó absolutamente nada. Se encontraba sola en la pieza, aunque estaban familiares cerca, pero nadie escuchó ni se acercó. Ella fue hospitalizada porque muchos pensaron que se trató de un aborto espontáneo, además de que perdió una barbaridad de sangre, por lo que, si seguía así, ella podía morir en su domicilio. A los días de parir se la recibe en el hospital en estado crítico”.

En cuanto a su posición como defensor, explicó “Lo que v a pedir es la disminución de la medida de coerción y, por otro lado, la atipicidad de la conducta realizada para que sea una inmediata libertad”.-