En comunicación telefónica con el Dr.Leandro Ramírez para dialogar sobre la información que circula de su posible renuncia al Hospital San Roque de Esquina.

-¿Cómo está Dr? Buen día? Yo sé que usted sabe que yo soy muy respetuoso de su trabajo, en su labor. Siempre he destacado del trabajo que hace, que ha realizado y que viene realizando. Pero bueno, queremos saber también toda esta versión que nos llega. Yo hablo siempre en potencial y nos gustaría contar con su palabra. Pudimos escuchar algo de lo que dijo, por eso le interrumpimos y como le digo, tener su su palabra. Creo que acá lo que importa más aparte de las versiones, es tener su palabra. Respecto a su renuncia al alejamiento de la dirección del Hospital San Roque. ¿Esta usted al tanto de todo esto de lo que se está diciendo?

-«Digo esto porque hubo un ruido un poquito fuerte en cada tanto, siempre debe haber, siempre hay un ruido de que renuncio el Dr del hospital o viene otro director. Esto es frecuente, ustedes lo saben, a veces suena más fuerte, lógicamente. Pero bueno, si decirles que todo tiene un ciclo, todo tiene un comienzo, y un final. Yo el tiempo que me toque estar, seguire estando y siempre tratando de dar lo mejor. Estoy muy satisfecho con el trabajo que se realizó hasta ahora. Y bueno, el tiempo dirá si continuo o no. Yo por mi parte seguiré dando lo mejor dónde me toque estar. Respecto a la pregunta que me haces no te puedo decir que si o que no, hoy yo estoy en el hospital y soy el director».

-Entiendo. Entiendo un pero usted ¿Cómo cómo está, cómo se siente anímicamente? Yo digo por todo lo que ha vivido el sistema de salud, los dos años de pandemia, trabajando incansablemente y somos seres humanos, ustedes también, ustedes también son seres humanos y y tienen el agotamiento de por sí, y eso es que también es parte de ustedes-.

«Si, si me preguntas como estoy, son cinco años y medios de una dirección que fue muy desafiante. También recibí mucho apoyo de todos, del gobierno provincial, del equipo de salud, pero bueno, si me preguntas si, es mitad de año con pandemia y estamos un poquito cansados, por eso me voy a tomar unas vacaciones ahora». -A lo que yo quiero llegar Dr. es a qué si usted toma la decisión de decir bueno doy un paso al costado de la dirección del hospital es parte también-.

«Si, es parte también, todo tiene un ciclo y un final, es bueno el recambio también, muy bueno y siempre sirve para darle impulso a las instituciones».