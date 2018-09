Dr. Leandro Ramirez: “Si hay tos y estornudo no es faringitis por streptoccus. Por eso es importante no alarmar a la gente”.

El Director del Hospital San Roque, Dr. Leandro Ramirez en contacto con TN Esquina respecto a la posible presencia de la Bacteria de streptococcus Pyogenesuna. Dijo: “Es muy importante transmitir tranquilidad a toda la población ya que la Faringitis por streptoccus, las famosas anginas son infecciones que son frecuentes, que siempre pasan sobre todo en esta época del año fin del invierno y comienzo de la primavera, es decir que tiene que ver con la estación y que son infecciones que raramente se complican”.

“La mortalidad que uno está viendo por esta bacteria generalmente no se asocia tanto a la infección de garganta como a una predisposición especial de los pacientes. Los pacientes que fallecieron en Buenos tuvieron neumonía por esta infección y tuvieron lo que se denomina acepsis, que son infecciones mucho más graves que generalmente no se asocian a este cuadro de faringitis bacteriana que es el que es frecuente en esta época. Esta es la época de los dolores de garganta y fiebre. La mayoría de los pacientes por garganta y fiebre son por virus, otros virus. Un porcentaje chico, muy chico en pacientes niños y muy jóvenes se da por esta bacteria y que esa bacteria va a producir la angina o faringitis y no va a producir complicaciones. Una bacteria que responde muy bien a la penicilina y que una vez colocada la penicilina el paciente deja de contagiar”.

“Es importante también informar que es una enfermedad que contagia muy poco. De diez, cuatro tienen esa bacteria. Es un virus que vive con nosotros sin producir una enfermedad y si produce, primero es fiebre alta, dolor de garganta y agrandamiento de los ganglios del cuello que a veces puede causar dificultad para tragar. Y si miran la garganta aparecen placas bacterianas y generalmente ausencia de tos. Si se produce tos, estornudo, rinitis en la nariz y fiebre y dolor de garganta, eso no produce tanto riesgo. Si hay tos y estornudo no es faringitis por streptoccus. Por eso es importante no alarmar a la gente”.