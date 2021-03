La semana pasada se halló una importante cifra de casos positivos de Covid 19 en Esquina. Tras varios hisopados y testeos, las autoridades sanitarias dieron con el registro de muchos contagios como consecuencia de algunos incumplimientos sociales, generando así la medida de retomar a la fase 3.

En el día de la fecha, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del Comité de Crisis local, nos brindó un informe sobre la situación epidemiológica actual de la localidad, mientras continúan con el seguimiento y las pruebas de hisopado.

“Tenemos a muchas personas que están esperando para hacerse el hisopado acá en el hospital, alrededor de un centenar. También se está realizando en el club Sportiva. El objetivo es poder hisopar, en principio, a todos los que son contactos estrechos de algún positivo o a aquellos que presenten síntomas, de tal manera que podamos descartar y determinar si ya están en presencia de la enfermedad. Lo que hablé con la gente y les aclaré es que, si ellos son contacto estrecho de algún positivo y conviven con el mismo, no es necesario salir a hisoparse, deben quedarse en su casa y antes de darle el alta a la otra persona se los hisopa. Las personas que no han tenido contacto y no presentan síntomas, no es necesario que se hisopen ahora” afirmó el médico a inicios de la comunicación.

Para quienes se hayan hisopado en la plaza durante el testeo masivo obteniendo un resultado positivo y luego se hayan hisopado en un privado, obteniendo resultado negativo, el Dr. Ramírez explicó “si ya te hiciste un hisopado y dio positivo, es positivo, es más frecuente un falso negativo. Las pruebas son muy sensibles y tienen más tendencia a dar falso negativo. A veces puede haber una falla en la técnica al hisopar. Una vez que dé positivo la persona no tiene que salir, ya que ese resultado es seguro”.

Asimismo, Ramírez comentó “El hospital pertenece al Ministerio de Salud Publica de Corrientes, y a través del Gobierno Provincial envían los equipos de protección personal, barbijos, hisopos y pone el personal que está haciendo el trabajo en este momento, tanto en el Hospital San Roque como la Atención Primaria y en la Dirección de Epidemiología. En el día de hoy vendrá un equipo de Epidemiología para acompañarnos en este brote. Es el Ministerio de Salud de la Provincia a través del Gobierno Provincial el que brinda todos los insumos para ejecutar estas acciones, sino no sería gratis”.

Para este lunes se estipula la realización de 200 hisopados aproximadamente.

“El objetivo es tratar de ser mas objetivos e hisopar a los contactos estrechos que son más posibles a estar contagiados” remarcó y agregó “Por lo que me comentó la directora del Hospital en Libertador, empezaron a aparecer algunos casos, pero no te puedo precisar sobre los números. Es obvio que pueden aparecer casos porque somos una misma región y esto es esperable. Para los pacientes de Libertador y Esquina vamos a estar trabajando en un mismo equipo de trabajo, cuidando principalmente a los mayores que son más de alto riesgo”.

Por otro lado, expresó “estamos esperando ansiosamente más vacunas para Esquina. Las dosis que llegaron ya se usaron y ahora aguardamos para seguir vacunando a las personas en lista. La lista es enviada por la provincia. Por ahora lo que se debe hacer es reforzar los cuidados, disminuyendo la circulación, usando barbijo y lavando las manos, es importante que estas medidas sigan llevándose a cabo hasta por aquellos que ya han tenido covid”.

“Hay un Jardín de Infantes que tiene dos docentes y un portero con positivo. Estamos estudiando cada caso en particular con el equipo de Epidemiología, y sin duda, con esta cantidad de casos activos de 360 que estamos teniendo hasta la fecha, entendemos que dentro de esos casos hay contactos estrechos que pueden ser docentes, pero no están yendo a las escuelas. Lo primero que debe hacer un docente que dio positivo, o tiene algún familiar infectado, es avisar a los directivos para coordinar el tratamiento” aseguró.

Los hisopados se harán hasta las 17 horas por el equipo de salud del hospital y luego se continuarán en el club Sportiva.

“Estos hisopados se harán lunes y martes, el miércoles se evaluará la situación y se verá con qué metodología vamos a seguir, de acuerdo al trabajo en conjunto que hacemos con Epidemiología provincial” finalizaba el médico.