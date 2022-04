“La Mañana de Noticias” entrevistó al Dr. Leandro Ramírez, en su rol como Director del Hospital San Roque, por la polémica generada a través de las redes sociales, en cuanto al estado del mismo.

– Doctor, usted seguramente está al tanto de lo que se ha generado en esta semana, respecto al hospital San Roque. El tema de las guardias y las condiciones edilicias del hospital y los recursos humanos respecto a los faltantes de médicos. Quisiera que nos cuente un poco respecto a esto.

– Sí, primero uno tiene que escuchar, saber escuchar cuando la gente pide una mejora. Está bueno que se ponga la luz sobre estas cuestiones, porque nos sirve para poder trazar un camino para que la gente sepa cuál es la realidad.

No obstante, te agradezco el espacio para poder mostrarle a la gente el adentro, la realidad y cómo se está trazando el camino de lo que es el trabajo acá en el hospital San Roque y en lo que es la salud púbica de Esquina.

Antes que nada, quiero decir que el personal de salud, la gran mayoría, creo que merece todo el respeto, por el esfuerzo que hizo no solo en la pandemia, sino el esfuerzo que viene haciendo en el control de los problemas de salud, que día a día suceden.

Primero, se hace todo el trabajo que se está haciendo. Cuando fue el momento de ir a la ruta, hemos ido. Cuando fue el momento de hacer guardias con el mismo personal, se hizo. Cuándo tuvimos que ir a las plazas a vacunar, se hizo. Así que hay que respetar a los administrativos, a los enfermeros y a los médicos.

Digo la mayoría, porque por supuesto hay alguno que otro que no trabaja por vocación, qué tal vez no trate bien a la gente. Pasa en todos los lugares, no solo acá y cuando uno se entera, va corrigiendo.

Respecto a lo que es el edificio, por supuesto que al hospital San Roque le falta terapia intensiva, le falta neurocirugía, le falta unidad coronaria, pero esto no es de ahora, sino que históricamente, cuando me tocó estar al frente de la gestión, la zona de emergencia Del hospital antiguo estaba en ruinas Y eso se inauguró a nuevo.

Se hicieron siete consultorios, una gran inversión que hizo el Ministerio. Después se avanzó en lo que son los otros consultorios, que es la última inauguración. Esos siete consultorios quedaron chicos, no teníamos donde atender, tuvimos que achicarnos, y se inauguraron estos diecisiete consultorios nuevos, dónde nos permite trabajar con comodidad y trabajar de una mejor forma.

Se está avanzando en lo que es el tema informática, el aire acondicionado y también, según las palabras de nuestro Gobernador y de los ministros, la planificación es continuar con la parte de emergencia, la terapia intensiva o intermedia, los quirófanos y la parte de la mejora de las habitaciones. Eso está en el proyecto y lo dijo públicamente el Gobernador y el señor Ministro.

Todos queremos que ya sea una realidad, pero el proyecto está y eso se está trabajando.

Respecto a los cables y demás, hemos pintado varias veces y hay una parte del hospital que hay que reestructurar nuevamente, porque se filtra, pintamos y se filtra.

Justamente se nos había quemado el equipo de radiología, eso también creo que motivó este tipo de comentarios, está bien que la gente quiera hablar, porque se necesita un equipo de rayos.

Hacía falta una plaqueta, que no dependía de nosotros, una vez que recibimos la UCP los equipos comenzaron a funcionar.

Se han hecho unas tres mil radiografías locales por mes, mucho trabajo que viene haciendo.

También se sumó el tema de la ambulancia, una tuvo un desperfecto técnico que se mandó arreglar. La otra ambulancia es la nueva, que recibimos hace un año y que trabajó muchísimo en la pandemia y después otras dos que se deterioraron por el sobreuso.

En ese sentido también hay que decirle a la gente que nos van a entregar la ambulancia que estaba parada, ya reparada y con ruedas nuevas y eso es una buena noticia, porque vamos a contar con tres unidades de ambulancias.

– El tema de los recursos humanos, en cuanto a profesionales, ¿Hacen falta?

Siempre faltaron médicos, pero no solo en Esquina, en la provincia y en Argentina. El recurso humano es el recurso más valioso y más difícil también de conseguir, justamente por múltiples motivos, pero también quiero decirles que en lo que va en estos cuatro años se contrataron cuatro médicos de emergencia nuevos.

El doctor Tognola, el doctor Fernández, la doctora Laura Galarza, la doctora Saucedo y la doctora Frías.

Lo que es pediatría, se sumaron tres pediatras más, la doctora Guastavino, el doctor Eizaguirre y también el doctor Corona.

Lo que es obstetricia, se sumaron dos ginecólogas nuevas y tres parteras.

Durante la pandemia, la enfermería se renovó, unos veinte enfermeros nuevos, ya que había muchas personas que se fueron jubilando.

En lo que va de esta gestión se contrató mucho y eso la gente lo tiene que saber. Esto es gracias al Gobierno Provincial y al Ministerio.

Por supuesto que hacen falta cuatro médico más en emergencia, más médicos en la parte clínica, nosotros tenemos un solo cardiólogo, que es el doctor Ledesma. Hemos hecho el pedido y gestionado para que venga a una nueva cardióloga.

Necesitamos psicólogos, hemos pedido, pero la gente tiene que saber qué hubo contratos. Un chofer de emergencia más, que es de Corrientes.

Con respecto al tema de que la gente tiene mucha espera, ahí es muy importante saber que lo que es de urgencia, eso se trata de atender inmediatamente, pero cuando un médico entra con una emergencia, ahí se tiene que ver entre media hora o una hora, porque hay que ver al paciente integralmente, estabilizarlo, salvarle la vida. El que vino con un grano o con un dolor de espalda, o el que viene con un resfrío que no se cura, por supuesto que se va enojar porque está esperando una hora o media hora

El hospital, con los fondos compra muchos medicamentos y después el resto manda el Ministerio. También hay que mostrar las cosas que se están haciendo.

– ¿Qué le han dicho con por el tema edilicio del hospital?

– No se soluciona solo teniendo el lugar físico, sino que necesitamos recursos humanos. Tenemos un solo quirófano que queremos reactivar. Nosotros tenemos hoy dos traumatólogos, uno que está trabajado hace poco, dos anestesistas. Tenemos tal vez los recursos humanos, pero el quirófano hay que acondicionar.