En la noche del sábado, se prendió las alarmas en la localidad de Esquina, cuando una persona levantaba temperatura corporal, se trata de un personal relacionado con área de la salud.

Rápidamente en las redes sociales algunos mensajes y posteo en Facebook alarmaron a la sociedad diciendo que habría un caso positivo de Covid19.

El director del Hospital San Roque Dr. Leandro Ramírez, sale a aclarar la situación para llevar tranquilidad a la localidad de Esquina y desmintiendo lo que se decía en las redes sociales.

“Este personal relacionado con área de la salud se colocó la vacuna Antigripal e hizo fiebre y por estar relacionado con salud se hizo el test del hisopado, hoy ella está bien y sin fiebre, pero como medida de seguridad la deje en aislamiento preventivo”. Expreso Ramírez

“Esta persona no tuvo ningún contacto con ninguna persona que tenga Covid19, en Esquina no tenemos paciente infectados, les pedimos a la sociedad que se mantenga calmada y no se alarme por falsos rumores”. “No hay que entrar en pánico por versiones infundadas”.

“Tenemos 29 personas que están en cuarentena preventiva que estuvieron de viaje en áreas donde hubo circulación del coronavirus pero ninguno de los que están en este aislamiento preventivo tiene síntomas, este sábado di de alta a 4 personas y este domingo daré el alta a 11 más”. Finalizo el Director