Después de llevarse adelante la conferencia de prensa con el donde el Comité de Crisis de Esquina anunció las nuevas medidas de salud preventivas que se deben adoptar, el Dr. Leandro Ramírez, dialogó con nosotros en La Mañana de Noticias.



Uno de los principales temas abordados fue el paso de personas a la ciudad provenientes de otras provincias y localidades, en cuyos controles, algunos esquinenses presentaron motivos para activar el protocolo sanitario correspondiente y aguardar el día de hoy por resultados de hisopados realizados.



Ante esto, el Dr. Ramírez sostuvo que “no hay que generar polémicas. Ellos están cumpliendo la cuarentena, en aislamiento. Cualquiera de nosotros podemos ser portadores, peo en el caso de estas personas, es que han venido de zonas en donde hubo circulación del virus y se han presentado casos, ante la duda, se les hizo el hisopado y prevenimos de tal modo” y continuó “veo mucha gente que no se cuida, que sigue sin usar barbijos, algunos comerciantes que no cumplen las medidas o camioneros y sin embargo se arma un revuelto por haberse realizado hisopados. Me parece una incoherencia”.



Hasta el momento, se han hecho 20 hisopados en la localidad, con resultados negativos. El día de hoy se conocerán los resultados de las pruebas recientes.



Asimismo, Ramírez aseguró que el ingreso solo está permitido a personas que cuenten con domicilio en la localidad, de lo contrario, no se habilita el ingreso.



El cumplimiento de las medidas establecidas se mantenerse estrictamente por el personal de salud y fuerzas, principalmente a la hora de controlar a aquellos que se les activo el protocolo sanitario.