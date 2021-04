Tras la fiesta realizada durante el fin de semana en un local nocturno cercano a la costanera, se inició una causa penal por exceso de personas en el lugar e incumplimiento de medidas sanitarias, además de esto, el equipo de salud de Esquina convoca a todos los que estuvieron presente en el lugar para realizar pruebas de hisopado.

En contacto telefónico, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del Comité del Crisis, comentó más acerca del trabajo que están llevando a cabo para evitar mayores consecuencias ante el acto de irresponsabilidad.

Hasta el día de la fecha, una persona que asistió en el local dio positivo en Covid.

“Lo primero que puedo decir es que el paciente que dio positivo ya presentó síntomas cuando presenció el local. Hay un personal del local que también dio positivo. En el evento hubo aglomeración de gente, allí hubo un masculino de 22 años que estaba con diez amigos, que son contactos estrechos, pero el riesgo lo tienen todas las personas que estuvieron presentes, ya que no se cumplieron las medidas de prevención como el uso de barbijo y el distanciamiento. Después de hablar con el equipo de Epidemiología de la Provincia, hicimos un pedido a toda la población para que asistan a hisoparse en el hospital el día viernes a partir de las 9 de la mañana. Lo que pido es que ya se aíslen porque están expuestos a los contagios. Esto puede generar un rebrote”, indicó Ramírez.

Asimismo, afirmó “No hay un solo factor que haya generado esto, está la responsabilidad de cada uno de los que asistieron en el lugar y la responsabilidad del dueño del local, además de que los que debían estar regulando eso no lo hicieron, hay que analizar globalmente porque es un problema que puede seguir pasando. Obviamente la responsabilidad es individual, pero también social. En Esquina tuvimos varios fallecidos después de los más de 400 activos que tuvimos y ahora estamos en espera de brotes después de esto, por eso pedimos a los que estuvieron en el evento que se aíslen y que se comuniquen al 3777-525455 o se acerquen en el hospital el día viernes para hisoparse”.

“Si bien no tuvimos la lista de asistentes, uno puede calcular la cantidad de personas que hubo por los videos que se vieron. Hubo mucha gente tanto adentro como afuera del lugar, pero el número exacto no tenemos. Hay que tomar consciencia y remarco que se aíslen para cuidar a la población. Vamos a seguir investigando de acuerdo a la información que vayamos obteniendo. Entiendo que muchos están cansados de todo, pero hay que ser conscientes y tener organizado este tipo de eventos porque sino de genera descontrol y se carga con las consecuencias. Por todo esto tenemos que hacer nuevamente testeos masivos, generando mucha frustración y malestar en el personal de salud”, agregó.

“Al ver los videos de esta fiesta me puse a pensar que algo estaba fallando, no solo depende de salud pública, la respuesta también debe haber por parte de varias áreas del estado y la comunidad. Todos debemos actuar porque el problema es complejo, el sistema de salud está desbordado. Sorprende este tipo de actitudes, cada uno sabe lo que tiene que hacer y debe hacerse una revisión de eso porque la cuestión está siendo grave”.-

Por otro lado, en cuanto a materia turística en la localidad, el médico contó “Con respecto al tema de turismo yo he hablado con la gente de Epidemiología, con la Dra. Bovadilla, y me indicó, luego de pasarle la cifra de turistas que siguen viniendo a la ciudad, que se les realice hisopado gratuito para controlar el ingreso. También vamos a hacer testeos en las cabañas a los que trabajan allí. Por el momento no tenemos positivos que hayan surgido de esta área”.-