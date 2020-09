Ante la situación epidemiológica de la capital correntina actual, el comité de crisis de Esquina tomó la decisión de ajustar las medidas sanitarias a partir de este miércoles 2.

En comunicación con el Dr. Leandro Ramírez, miembro del comité y director de Hospital San Roque, hablamos sobre esto.

A nivel provincial, las recomendaciones hacen hincapié en la movilización de las personas, la cual debe reducirse y en lo posible, evitarse. Quedan exceptuados quienes deban viajar hasta la capital por cuestiones de salud.

“La intención es evitar la trazabilidad del virus. Se sabe que hay contagios y se estipula los contagios futuros, ya que hay familiares que mantuvieron contacto con las personas afectadas. Uno debe tomar precaución y tomar las medidas de bioseguridad como hasta ahora. Aquel que venga de Corrientes no significa que tenga el virus, para esto tenemos pruebas y test rápidos para quienes ingresen. Estas nuevas pruebas son más efectivas que las pruebas anteriores, podemos detectar casos estrechos. Hasta el momento no tenemos ningún caso” manifestó Ramírez en contacto telefónico.

Asimismo, el médico aseguró que las personas que ingresan a la localidad, llegando desde afuera del territorio provincial, deberán continuar con la medida de aislamiento y en espera de los resultados de hisopados realizados.

“Hay personas en el control de acceso en Guayquiraró que no entienden que tienen que presentar la autorización correspondiente de la provincia, hacerse el hisopado y eso, a veces puede demorar un poco. La mayoría, no saca previamente el permiso y se enoja, sacando el permiso en el momento, por lo que deben dar la vuelta ya que no cumplen con los requisitos de ingreso. En este contexto, en el día de ayer se estuvieron haciendo hisopados, y en ese momento, un vehículo intenta evadir el control, se avisa a la policía y se lo detiene antes de ingresar a Esquina. Se lo sacó de la zona y se iniciaron las cuestiones penales. La persona venia de un lugar con circulación y no tenia cómo argumentar lo que hizo. También hemos detectado casos de gente que venía en camiones “agregó Ramírez.

Finalizando con la comunicación telefónica, el médico aclaró que las personas trabajadoras de una empresa de Energía, proveniente de a capital correntina en nuestra localidad, no presentan ningún síntoma ni irregularidad en su estado de salud.

“No se trata de personas que hayan tenido contacto estrecho con personas portadoras. En total son 8 personas que no presentan ningún síntoma. Vinieron para prestar un servicio y quiero dejar en claro a la población que no están incumpliendo ninguna norma. Las medidas de bioseguridad son tomadas por todos y los resultados de pruebas dieron negativo”, finalizó el Dr. Ramírez.