El Dr. Leandro Ramírez brindó información sobre el parte oficial y la situación epidemiológica local que se tiene hasta la fecha.

A través de La Mañana de Noticias, Ramírez afirmó “Al recibir los positivos en el parte oficial hasta las 18:00, después se cierra y se agregan al otro día en el parte siguiente. Hasta el momento se registraban 58 casos, en el día de la fecha se agregaron 15 más, 3 fueron dados de alta y por ello, actualmente son 70, pero este nuero puede cambiar en las próximas horas. Esto a veces puede causar confusión, pero es un tema de logística que tenemos desde provincia. Esto no quiere decir que después de las 18:00 no seguimos hisopando, además desde el privado nos pasan los datos de los pacientes que son positivos y están en tratamiento. El Ministerio toma a cierta hora los datos pero nosotros seguimos trabajando”.

“Creo que todos hemos aprendido de esta pandemia. A principio nos dimos cuenta que no empezar las clases era un error, los chicos necesitaban ir a clases bajo un protocolo, cuando en Buenos Aires se registró el primer caso se paró todo y esa tampoco fue una medida muy interesante, entonces uno va aprendiendo como manejarse con el virus. Tenemos en claro que en la noche de Esquina, con el movimiento de gente joven se propaga mas el contagio, eso tenemos claro, en las reuniones, en las juntadas en un bar, y por supuesto que aparece algún paciente de 60 años o más, pero estos son adultos mayores que se ven afectados por los jóvenes de entre 20 y 35 años. Hay que trabajar en la noche, restringir el movimiento y la circulación porque se baja la guardia” indicó el médico.

Asimismo el Dr. Ramírez señaló “hay un local nocturno en donde no se respetó nunca los protocolos y del cual hay 7 personas infectadas que afirmaron haber estado en ese lugar. Por algunos datos que llegan después, uno se entera de que se cierran las puertas en el horario establecido pero sigue habiendo personas adentro. En ese tipo de lugares es donde uno no se cuida, lo mismo en las plazas, donde muchos se reúnen y comparten como si nada, no digo que no puedan hacerlo, pero los grupos deberían ser de menor número y entre personas conocidas porque después no se logran identificar los contactos en caso de que haya algún contagio”.

“Si a alguien le da positivo debe brindar la información necesaria para dar con la trazabilidad. No hay que culpar a la Fiesta del Pacú ni a las escuelas como focos principales de contagio, porque la gente ahí mantienen cuidados, los contagios se dan principalmente en las reuniones, donde uno se relaja” agregó y aclaró “Es importante entender que esta pandemia es mundial, con la aparición de un primer caso todo se paralizó en el país, retrasando muchas cosas por miedo, y lo que hay que saber es cuidarse, prevenir. Donde uno vaya cumpliendo las normas va a andar bien. Con respecto a algunas versiones que decían que había pacientes en terapia intensiva en este hospital, no es así, todos los pacientes que requieran de un mayor tratamiento son derivados al Hospital de Campaña de la provincia ya que allí hay equipamientos y personal abocado al tratamiento de internación. Los pacientes que se encuentran ahí están evolucionando bien, la gran mayoría de personas que derivamos tuvo un buen desenlace. Los pacientes positivos que tenemos en la localidad cuentan con pocos síntomas, pero lo que hay que prevenir acá son mayores contagios, aunque a cualquiera le puede pasar” y remarcó “en el Hospital San Roque solo hacemos los hisopados y el trabajo de seguimiento del estado del paciente, si requiere de una internación se lo deriva”.

“Ante la aparición de un caso positivo que tiene contacto estrecho con un niño de jardín de infantes, no se cierra la institución, sólo se aísla a las personas más cercanas. El niño no contagia, por lo que siguen las actividades en el jardín. Todas las escuelas deben desinfectarse y mantener los cuidados, pero no se suspenden las actividades. La sociedad tiene que saber la verdad, en Esquina se ve que mucha gente se relajó con las medidas, no hay que enloquecerse, pero si se debe seguir con la prevención y ser responsables en caso de contraer el virus” finalizaba el médico.