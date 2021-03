Ya en fase 3, en Esquina se registran nuevos casos activos de Covid 19.

El Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del comité de crisis, habló en La Mañana de Noticias para brindarnos un informe de la situación epidemiológica hasta el día de la fecha y sobre las medidas que se estarán tomando en el retroceso de fase para tratar la disminución de casos.

“El número de nuevos casos es de 34, en total de casos activos hasta el día de la fecha son 91. Esto es para reflexionar, nos tiene que poner en alerta y disminuir un poco la movilidad, es decir, que si te vas a mover, tratar de hacerlo por algún objetivo. Si nos movemos un poco menos esto se va a poder controlar. Tenemos un brote que surgió en un supermercado por no cumplirse con las medidas de bioseguridad. Cuando aparece un positivo es porque alguien no uso barbijo, o no hubo distanciamiento o lavado de manos. Tenemos el brote más grande de todo este tiempo acá en Esquina, de los 34 casos nuevos 19 se dieron en el supermercado, el resto por contactos estrechos con positivos y hay un grupo de nexo que todavía está siendo estudiado para saber el origen” comentó el médico.

“Hay mucha gente que subestima al virus, y sin echar culpa a nadie, el mayor promedio se da entre los jóvenes, porque no se están cuidando y van a la casa, y afectan al resto de la familia. Ahora empezamos a tener gente más grande afectada, tuvimos que derivar ayer y antes de ayer al Hospital de Campaña, donde actualmente hay 6 pacientes de la localidad de edades de entre 52 a 80. En esta oportunidad aprovecho para recomendar a los padres que tengan un hijo que asiste a la escuela, que no los manden a clases en el caso de ser contacto estrecho. Tuvimos algunos docentes que dieron aviso de esto. Es mejor quedar en aislamiento durante 10 días por todo el grupo familiar” indicó.

“En estos momentos han aparecido 3 casos más que surgieron del supermercado. También se puede decir que, generalmente se puede contagiar siendo asintomáticos, por eso es importante y remarco mantener el cumplimiento de cuidados. Lo que a mí me compete es indicar y aconsejar las medidas sanitarias, la situación general de Esquina está siendo evaluada por el Ministerio de la Provincia, es de su potestad” agregó.

Asimismo, Ramírez aseguró “en estos próximos días vamos a tener un aumento de casos a causa de los contactos estrechos de los positivos, no hay que sorprenderse si aparecen más cifras, pero al paso de estos 10 días se verá si nos estamos cuidando o no. Si los aislados cumplen durante estos días aseguro que vamos a salir de ésta. Nosotros seguimos hisopando y el Ministerio evalúa los resultados de Esquina” y finalizó con el contacto.