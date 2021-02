Esquina sumó 2 nuevos casos positivos de Covid 19. Uno de ellos se detectó por ser de contacto estrecho, el otro caso está siendo investigado para dar con el origen del contagio. Hasta el día de la fecha, se registran 18 casos activos en total.

El director del Hospital San Roque, el Dr. Leandro Ramírez, informó a través de La Mañana de Noticias sobre estos nuevos casos que se han registrado en la localidad, la situación epidemiológica actual y las medidas protocolares que se tomarán en los próximos días durante la Fiesta Nacional del Pacú.

“El caso de la paciente que desconoce el origen del contagio, por lo que estamos en investigación epidemiológica. Alguien se descuidó en algún momento, el contagio no vino del cielo. La persona trabaja atendiendo a la gente, pero considero que uno se relaja más en un ámbito privado, es decir en una reunión íntima con amigos o en la casa” inició el médico.

Ante uno de los casos que afectó a una mujer de avanzada edad, Ramírez informó que se están haciendo los estudios de informes que brindaron desde el Ministerio de Salud provincial, ya que luego de haber estado internada en el Hospital de Campaña fue derivada al Hospital Geriátrico, en donde tuvo una complicación con un desenlace desfavorable.

“Después del alta se sabe que hay efectos post Covid, donde el cuerpo y el organismo quedan convaleciente, teniendo luego mayores complicaciones. Hasta ahora, la evidencia no asegura que la paciente, aunque haya sido del grupo de riesgo, sufrió a causa de ello. A su vez, hay dos pacientes que siguen internados en el Hospital de Campaña y están prontos a ser dados de alta ya que están evolucionando muy bien. Estamos en la espera de resultados de algunos hisopados y vamos a estar realizando siete hisopados más a personas de contacto estrecho.

Respecto a la Fiesta Nacional del Pacú y la llegada de muchos turistas a la localidad, Ramírez dijo “entraron cerca de mil personas a Esquina, provenientes de otras provincias, y casi mil quinientas personas del interior provincial, lo que da una conclusión de que el movimiento de la gente se da dentro de las cabañas pero también hay movimientos por fuera. Hasta el momento no hay casos por parte del turismo. En cuanto al evento, vemos que mucha gente se cuida, pero también vemos que algunos se descuidan un poco y es ahí donde está el riesgo. Por otro lado, uno se va enterando en el transcurso de los días sobre algunos eventos clandestinos en donde hubo aglomeración de personas, lo cual estamos investigando. En estos casos no es que queremos molestar, pero el tema central es la salud de todos. Esto pasa en todos lados y no queremos estar en un estado crítico. Hay que ser responsables en las conductas”.

Por otra parte, Ramírez consideró que la toma de medidas no debe ser una prohibición o impedimento para llevar adelante actividades y reactivar trabajos, siempre y cuando se elaboren los protocolos adecuados que garanticen la prevención.