El Director del Hospital San Roque se encontró al llegar al nosocomio con un paro de los trabajadores administrativos. En contacto con TN Esquina dijo; “entiendo los reclamos pero por ahí las formas no son las correctas. El espíritu del hospital es trabajar y dar respuestas a los problemas de salud de la gente. Si se va a tomar una medida así hay que avisar con anticipación porque normalmente es lo que se hace. El artículo 66 del Reglamento del empleado público no se cumple de esta manera”

“En realidad la molestia de ellos, yo los escuché y voy a analizar punto por punto, son cuestiones administrativas internas relacionadas con el presentismo, relacionadas con las formas de trabajar. Las personas que están bajo esta dirección y tienen el amparo. Las decisiones las tomo como Director y puede molestar a algunos porque el que no está cumpliendo una función determinada y tenga un control determinado”

“Al buscar encausar algunas funciones que no se estaban haciendo bien, en mi concepto, obviamente que algunas personas van a estar de acuerdo y otras no, pero es una. Normativa que se tiene que dar y no lo hago solo sino en conjunto con el Ministerio. Queremos que el hospital cambie su forma para dar respuestas a las cambiantes necesidades de la gente”

“El tema del arancelamiento es el eterno problema, pero lo que sí puedo decir es que no es solo de Esquina sino en todos los Hospitales de la Provincia. El. Ministerio lo rearmó para que todo venga a través del recibo de sueldo y me parece que va a ser la solución a todo el problema de arancelamiento. Y de paso ya que estamos quiero decir que nosotros no contamos con el apoyo de Cooperadora. En este sentido el Director tiene la potestad de utilizar los recursos para equipamiento, recursos humanos, para arreglar la ambulancia si es que se rompen y comprar equipamiento y medicamentos”,

“El Hospital no solo está funcionando bien sino que tiene auditoria constante del Ministerio. No hay nada oculto y que no se sepa cómo podría haber sido antes. A partir de esta Dirección se están haciendo las cosas como tiene que ser. Y para encontrar la solución convoqué a los médicos, enfermeros. Aquí hay gente que no están de acuerdo y hay que están de acuerdo con lo que se viene haciendo y aquí todos son importantes y a todos se los escucha”.