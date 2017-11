Dr. Leandro Ramírez, Director del Hospital San Roque, explica lo que significa esta enfermedad, cuáles son sus riesgos y cómo cuidar de la salud aún cuando esta pueda ser hereditaria o no. “La diabetes consiste en presentar en el cuerpo niveles muy altos de azúcar, estos niveles no pueden ser procesados por el organismo porque el paciente diabético no cuenta con la capacidad de producir la insulina reguladora de tales niveles. Esto trae problemas en riñones, en los ojos, en el corazón, en los nervios y aumenta el riesgo de padecer ceguera, infarto miocardio e insuficiencia renal. la diabetes se reconoce cuando hay un valor de glucemia mayor a 126 o con una prueba de azúcar mayor a 140.

“El paciente que tiene diabetes debe iniciar un tratamiento de alimentación saludable, muchas verduras y proteínas y menos arroz, fideos, pastas, legumbres y sobre todo respetar las cuatro comidas en el día; la actividad física es fundamental, si un paciente que realiza actividad física y come sano no necesita de medicamentos, por ejemplo caminar de 30 a 40 minutos la mayor cantidad de días a la semana. Si un paciente que toma solo la medicación y no hace actividad física y no se cuida con la alimentación, este paciente no va a mejorar.”

Refiriéndose al tema de la cooperadora que se cobra en el ámbito hospitalario la cual ha dejado de funcionar, dice: “Desde enero que no hay colaboración de ningún tipo. es muy importante y de gran ayuda para el hospital tener una cooperadora ya que acompaña con inversiones del área de arancelamiento y demás.”

“Se está trabajando con el Rotary para la programación de la construcción de lo que va a ser el banco de sangre, la sala de médicos y el depósito de farmacia que sirve para que todos los elementos se encuentren bien guardados y con la cadena de cuidados que deben tener.”