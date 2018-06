Dr. Leandro Ramirez, Director del Hospital: El Primer síntoma de esta enfermedad es reconocer cómo cuidarse

El Dr. Leandro Ramirez, director del Hospital San Roque en contacto con TN Esquina habló de las enfermedades típicas de la época invernal. Dijo: “Ahora tenemos internados cinco pacientes con Neumonía, qué quiero decir con esta cifra? Primero que es una enfermedad que puede llevar a la internación. El Primer síntoma de esta enfermedad es reconocer cómo cuidarse. En síntomas como fiebre, tos, aumenta la secreción nasal o tiene falta de aire, tiene que tener en cuenta que puede estar ante un cuadro de neumonía. Si uno nota que tiene falta de aire, fiebre, tos es un signo grave tiene que consultar al médico porque generalmente puede ser una neumonía o un cuadro de asma. En el caso de asma uno siente como un chillido”.

“Qué pasa si esto es en un niñito o en un abuelo que halla en la casa? Que empezó con respiración rápida o no quiere dormir o no quiere comer es un signo que puede estar teniendo una neumonía. Las neumonías hay que tratarlas con antibióticos y muchas veces hay que internar. Si se agarra a tiempo y se atiende por un profesional se evita que avance. Hay pacientes que hemos derivado a Goya por cuadros de neumonías graves”.

“En el caso de las infecciones, si el niño tiene fiebre, tos no hay que mandarlo a la escuela. Tiene que quedarse en la casa, porque ese niño enfermito, lo llevan a la escuela y termina enfermando a todos sus compañeritos. Generalmente los cuadros de fiebre, tos no usan antibióticos. No hay que abusar de eso. Hemos encontrado muchos pacientes que son resistentes a los antibióticos, porque usan antibióticos sin indicación médica. Hay que ser cuidadosos con el uso de los antibióticos porque los gérmenes se están volviendo más resistentes precisamente por el abuso de los antibióticos”.

“cuidarse de los cambios bruscos de temperaturas, cuidarse del humo, cuidarse del polvo, cuidarse de los olores fuertes: lavandina, creolina, etc”.

“Si no tiene fiebre y transpira es porque debe controlar la diabetes porque seguro le bajó el azúcar. En caso de estar acostado y se empieza con ese temblor se recomienda tomar un paracetamol, si es niño en gotitas de paracetamol”.