En comunicación con el Dr. Leandro Ramírez, miembro del comité de crisis local, hablamos sobre los trabajos de control y prevención que continúan llevándose a cabo en toda la localidad.

“Estamos dando mayor control en los controles de accesos, control para los que están aislados y, lamentablemente, también hacia aquellos que rompen la cuarentena” inició el médico en el contacto, aclarando que durante el fin de semana realizaron un operativo de control en un domicilio ubicado por calle Velazco, con el fin de verificar el cumplimiento de algunos repatriados.

“Recibimos las denuncias de la gente, informándonos que, probablemente, en dicho domicilio había una persona que rompió la cuarentena. No solo fuimos a ese domicilio, ese día fuimos a varios para corroborar. La persona, finalmente manifestó que incumplió y se puso en conocimiento y aislamiento a cada persona que estuvieron con ella” comentó Ramírez y continuó “en el día de ayer dos personas autorizadas a ingresar, habían manifestado su estadía en la Tercera Sección y cuando vamos a verificar resultó que ese lugar ya no existe. Se habló para que sean alojados en el ex y los llevamos en ambulancia”.

Este lunes se realizaron siete hisopados para controlar y determinar a algunos aislados, aunque no presenten ningún síntoma. Actualmente, en la localidad hay 82 personas en estado de aislamiento preventivo.

Los resultados de los hisopados serán informados próximamente.

“Por irresponsabilidad de uno el resto termina afectado. Debemos cuidarnos entre todos pero sin entrar en pánico” finalizaba el Dr. Leandro Ramírez, a través de La Mañana de Noticias.