El Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre la situación epidemiológica actual de la localidad y cómo continuará el cronograma de vacunación en los próximos días.

“Estamos esperando vacunas Modernas para continuar con vacunación a jóvenes de 12 a 18 años, en base a la lista que manda el Ministerio de chicos con certificado único de discapacidad. Pedimos que ya se vayan inscribiendo porque la metodología para esta línea etaria no será libre. Con respecto a las dosis de Modernas que se van a aplicar como complemento de la primera dosis de Sputnik, las cuales se van a dar a través de la lista de inscriptos que ya tenemos. Esto es opcional para quienes se aplicaron la primera dosis de Sputnik y ya quieran recibir la segunda o esperar, los estudios avalan esta combinación, efectivamente se inmuniza”, afirmó el médico.

Por otro lado, comentó “Esquina recibió una ambulancia con elementos de terapia intermedia que sirven para terapia intensiva. Se cuenta con dos respiradores (uno fijo y otro portátil), aspirador, tubos de oxigeno, tablas de estribación, laringoscopios y mochila. Es cómoda, amplia y tiene buena iluminación para que el paciente vaya cómodo. Nosotros, el personal de salud, podemos ir parados en la cabina, para que se imaginen lo alta que es. Es una ambulancia muy completa, era una necesidad para Esquina, por lo que agradecemos mucho al gobernador Gustavo Valdés y el ministro. Actualmente contamos con tres unidades y dos choferes, vamos a asignar un tercero si se requiere. Tenemos alrededor de 50 derivaciones, la mayoría son por Covid”.

En cuanto al registro de casos activos hasta el día de la fecha, Ramírez dijo “Pareciera que estamos acostumbrados a tener un número elevado de 250 o 300 casos en promedio, es decir que, la gente se sigue contagiando. Hoy estamos en 270 casos, solemos hisopar alrededor de 15. Notamos que la gente se hisopa menos, no obstante, los contagios siguen”, y continuó “Creo que se pueden hacer todo tipo de actividades siempre y cuando se cumpla el protocolo, y eso es responsabilidad de cada uno de los que organiza los eventos, no hay que esperar que llegue la policía o alguna autoridad para que controle eso. Me parece que una actividad deportiva como la actividad en bares y demás se puede realizar con medidas y protocolos. Los horarios se podrían flexibilizar un poco más, siempre y cuando seamos más responsables todos”.

Por último, sobre los torneos de fútbol locales, el Dr. Ramírez consideró “Yo creo que lo que hay que ver es el tercer tiempo, durante el partido no habría problemas. En lo personal creo que plantearía la posibilidad de realizarse prácticas, pero no es una decisión que pasa sólo por mí”.-