En comunicación telefónica, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del Comité de Crisis local, habló sobre cómo continuarán con la campaña de vacunación, de acuerdo a las dosis que ingresan desde el Ministerio hasta la localidad.

“Como suelo decir a los pacientes, con la Sputnik v, al parecer el ingreso del segundo componente está difícil. En Esquina hay cerca de cuatro mil personas que requieren de ese componente, ya que, un grupo importante, se vacunó con Moderna para completar. Todos los días hacemos el pedido, estamos en comunicación permanente con la coordinadora de Inmunización de la provincia y, ellos aseguran que, en cuanto tengan disponibilidad, nos enviarán más dosis. Lo que si nos enviarán durante esta semana serán dosis de Sinopharm y AstraZeneca para completar la segunda aplicación. Hice un pedido especial de Moderna para aplicar la primera dosis a chicos menores de 18 años que todavía están en lista”, afirmó el médico a inicios del contacto.

Asimismo, comentó “El sábado 11 de septiembre había llegado una lista de Sputnik con sólo cuatrocientas dosis, las cuales se aplicaron de acuerdo a la lista enviada. Debemos ser muy puntillosos con ello, no depende de nosotros la decisión”.

“Esquina es una de las localidades del interior que más vacunas recibe y ya tenemos inmunizada a gran parte de la población, recibimos muchas dosis, sobre todo, cuando tuvimos el pico de casos activos de COVID. Hoy tenemos alrededor de novecientas dosis de AstraZeneca en stock que vamos a empezar a aplicar mañana. Vamos a seguir insistiendo siempre para que cada vez sean más los esquinenses que completen su vacunación, aunque entendemos que hay cosas que escapan de nuestras manos”.

“Hay muchas personas que todavía no se han vacunado por miedo, sin embargo, se ha demostrado que la vacuna es efectiva, por lo que solicitamos a quienes todavía no hayan recibido una primera dosis, se acerquen al hospital a solicitarlo”, agregó Ramírez.

Por otro lado, el Dr. Ramírez contó “Tenemos treinta y cuatro casos activos, un número muy bajo, se registra menos de un 10% de positividad, podemos decir que ya no hay circulación comunitaria. En el Hospital de Campaña ya no tenemos pacientes, sin embargo, esto no debe relajarnos, sino motivarnos a seguir manteniendo los cuidados”.

En el caso de eventos, fiestas y actividad en boliches o locales nocturnos y los menores que lo presencian, dijo “un joven menor de 18 años no debería estar en un boliche, pero a veces, eso no se cumple y debe aplicarse ciertas medidas. Alumnos del Instituto Divino Salvador solicitaron a Salud Pública la posibilidad de realizar actividades en el área libre como en el área techada por esta fecha. Con el cumplimiento de protocolos esto se podrá realizar, además, las autoridades se comprometieron a que las medidas se cumplan. Así debería ser en cualquier lugar en donde se reúnan personas”.

Por último, aclaró “Los menores de 18 años deberán inscribirse para recibir la vacunación, así sea la segunda dosis, ya que deben registrarse para que nos envíen componentes. Por el momento no tenemos novedades de dosis de Moderna para jóvenes, pero el pedido está hecho”. –