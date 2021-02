Tras verse una larga fila de espera en la Escuela Normal J. A Ferreira para realizar la inscripción al nuevo ciclo lectivo, desde el quipo sanitario a cargo se debaten los riesgos de posibles contagios por la aglomeración y la falta de distanciamiento.

En comunicación telefónica, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del comité de crisis local, habló al respecto. Además, comentó acerca de los casos positivos registrados en la comisaria primera y brindó un informe general de la situación epidemiológica local actual.

“Si uno no toma los recaudos suficientes como el distanciamiento social, el uso de barbijo y la higiene de manos, el riesgo está presente, todas las medidas son importantes. Si bien no es toda la responsabilidad de las escuelas, hay una gran responsabilidad que debe ser social, creo que tiene que haber un orden, un ente que se haga cargo de ello”, señaló el médico a inicios del dialogo.

En cuanto a los casos positivos de efectivos policiales dijo “el caso está controlado, hay trazabilidad. Nosotros vamos a seguir hisopando a los agentes de las distintas comisarias, más que nada para un control preventivo. Los portadores están haciendo el debido aislamiento como así también los contactos estrechos. A partir de hoy y mañana vamos a estar hisopando a casi la totalidad de policías para tener control. Hasta el momento son 7 en total, aparentemente el contagio se origina en Goya. En general, hasta la fecha tenemos 21 casos positivos, en el día de hoy se sumó uno más. De esos 21 casos, 4 están siendo estudiados para dar con el nexo de contacto, eso es algo preocupante” informó y remarcó la importancia de mantener los cuidados en todos los espacios de circulación sin “relajarse”.

“Respecto al tema de las vacunas, estamos en espera. Ya se comenzará a enviar a tres o cuatro localidades del interior que más casos registran. Creo que el ministro de Salud, Cardozo, de acuerdo a algunas afirmaciones que hizo, se refirió a que cada localidad conoce el número de fallecimientos que tuvo o no, y que se debe apuntar a los municipios que más riesgos tienen, no sólo Corrientes capital. A Esquina ya le va a tocar recibir las dosis, pero ahora van con más urgencia lugares con mayor número de casos y circulación viral. No estamos exentos a esto, por eso hay que cuidarse. Las vacunas que se consiguen es un tema que todavía está en discusión, el origen de éstas deben tener evidencias” afirmó Ramírez.

Asimismo, aclaró “el certificado de vacunación puede solicitarse en el Hospital. Tiene prioridad quienes estén en grupo de riesgo y sean portadores o cuenten con síntomas. Como representantes de salud publica tenemos que emitir los certificados pero también contar con la justificación de que quien solicita se encuentre en estado de riesgo”, finalizando con la comunicación.