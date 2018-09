Dr. Juan Domingo Ramirez: Se realizaron las caravanas estudiantiles alrededor de las plazas 9 de Julio y 25 de Mayo

El Dr. Juan Domingo Ramirez, Asesor de Menores habla de las actividades estudiantiles en contacto con TN Esquina: Dijo: “El jueves por la noche se desarrolló la primera caravana organizada por la promoción 19 en el mismo recorrido que se hizo el día viernes, es decir entre plaza y plaza arrancando en plaza 9 de Julio pasando por Av. 25 de Mayo, recorriendo la plaza 25 de Mayo para retomar la Av. Mitre hasta la plaza 9 de julio nuevamente, acompañado por un grupo musical y los chicos caminando antes y después del carro. Un desarrollo normal para lo que se puede decir de la franja etaria, son jóvenes que está próximo a recibirse el año que viene, la 19, aceptable y permitido para lo que es la franja etaria de 17-18 años que concurrieron al lugar, después fueron todos juntos hasta el local bailable, Garuba, donde se desarrolló el baile de esta caravana. No tengo referencias ni positivas ni negativas de lo que haya ocurrido en el interior del local bailable, lo cual hace presumir que anduvo todo bien”

“Lo propio ocurrió el viernes estuvo aceptable. Lo único lamentable es que habían prometido un colectivo para trasladarlo desde la zona del centro hasta el local en el Barrio El Piropo, donde se encuentra la quinta donde se desarrollaba el baile en la finalización de la caravana. Acompañamos la caravana en todo el recorrido junto a algunos padres que estaban allí. Mucho más concurrencia que la anterior. Mucha más presencia de jóvenes a la calle. Al llegar a la plaza 9 de julio no había ningún colectivo, sólo una camioneta blanca que llevó un grupo y luego un camión con plásticos y un enrejado para que los jóvenes no se vayan a caer que hizo varios viajes. Allí terminó mi misión. No me consta la existencia de disturbios”.