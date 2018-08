Dr. Javier Papaleo: “el que no tiene la documentación correspondiente volverá caminando”.

El Director de Seguridad Vial, Dr. Jesús Papaleo en contacto con TN Esquina habla de los distintos controles y accidentes que se dan en la localidad. Dijo: “Por más controles que se realicen, el nivel accidentológico marcha por otro lado, tiene injerencia pero no tanto. Tiene más que ver con la responsabilidad de todos los que hacemos la vía pública o el tránsito vehicular en nuestra ciudad. Lamentablemente a pesar de los controles los siniestros se dan”.

“Los controles más rigurosos de los que están imposible porque aquél que no presente la documentación correspondiente acreditando la titularidad del vehículo. En este momento se está reteniendo y secuestrando la motocicleta de forma preventiva y poniéndole a disposición del Tribunal de Faltas, lo mismo si se tiene el carnet de conducir o el seguro correspondiente ya que es una especie de campaña que vamos a largar a partir de este fin de semana”.

Las decisiones que se han tomado son las siguientes: el que sale de su casa sin casco volverá caminando, el que no tiene la documentación correspondiente volverá caminando. Lamentablemente si no tomamos estas medidas vamos a seguir teniendo los niveles accidentológicos muy altos y no estamos dispuestos a pagar ese precio”.

“La pérdida de valores que ha sufrido la sociedad es fuertísima y desde la Dirección vamos a tratar de revalorizarnos. Es hora de que empecemos a tener un poquito más de conciencia y cuidemos nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Esas madres que llevaban a sus hijos en la moto del accidente de ayer cero cariño por sus hijos. Si no lo protegés es claro que no lo querés”.

“El respeto a los semáforos también es casi nulo y seguimos insistiendo que es irresponsabilidad e irrespetuosa a la hora de conducir. Esto indica que tenemos salir a trabajar un poco más y cada uno tendrá que ajustarse hasta que se pueda ordenar”.