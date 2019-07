Tras haberse conocido las demandas en lo que respecta al tránsito en la localidad, el director de Transito y Seguridad Urbana, Javier J. Papaleo dio su palabra en “La Mañana de Noticias” para aclarar sobre algunos puntos en cuestión.

A principios de la comunicación, el director contó que tras haber realizado un chequeo general se concluyó en que “Esquina no cuenta con las cuadras suficientes para el número importante de vehículos“tanto en circulación como en estacionamiento y, que a su vez, hay que tener en cuenta de manera insoslayable algunos factores como el alcohol y la imprudencia a la hora de transitar.

Los trabajos en horarios nocturnos suelen hacerse conjuntamente con la policía para poder despejar la transitabilidad en las calles, principalmente en la costanera durante este fin de semana, calificando ese trabajo como bueno y que “de lo contrario, no hay respeto y no obedecen. Ni siquiera al momento de pagar por sus conductas. No sienten el golpe”.

La eficiencia de la labor por parte del área es un tema que está siendo cuestionado, ya que, a pasar de las gestiones preventivas con planes de charlas de capacitación y educación vial, las faltas por parte de la población siguen manifestándose en las calles, siendo la falta de documentación, el uso de elementos de seguridad o preventivos, las condiciones adecuadas del vehículo o las malas maniobras en la circulación son las problemáticas más destacadas a nivel local.

El director J.J., Papaleo remarcó finalizando en el contacto que deben planificar otra posible solución para esto y tener una mejor coordinación que aborde la problemática.