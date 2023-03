Desde el móvil de TN Esquina nos acercamos dialogar con el Director del Hospital San Roque el Dr. Humberto «Pipo» Bianchi.

El Dr. Bianchi, expresó: -«Con respecto a los traslados de pacientes de alta complejidad a partir del día que comience el corte en el puente no tenemos cerrado todavía si vamos a derivar los pacientes al sur, eso tenemos que acordar los Ministerios de la Provincia de Entre Ríos con la Provincia de Corrientes. Transcurridas las próximas horas vamos a tener más clara la situación.»-

Sin embargo, continúo -«La comunidad tiene que saber que el 107 que es el número de emergencias no cuenta con un equipo para acudir de forma urgente o para emerger de una situación de cualquier circunstancia. Les pongo un ejemplo, si nosotros tenemos que cubrir esa demanda tenemos que tener gente apostada para tal fin, una unidad de traslado con su chófer, su enfermero y su médico. La infraestructura y recursos humanos del hospital hoy por hoy no cuenta con esa posibilidad para tener apostado ese recurso para acudir de forma urgente a un lugar determinado. Nosotros tenemos unidades de traslado, no así para concurrir de forma urgente a un lugar determinado.»-

Para finalizar, agregó: -«Sin embargo estuvimos dialogando con el Ministro al respecto y estamos viendo la posibilidad de que Esquina y otras localidades del interior provincial puedan contar con esa unidad de emergencia.»-