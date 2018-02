Dr. Humberto Bianchi: “Nosotros decimos Tu Gobierno Provincial en tu barrio y queremos tener una referencia física”

El Presidente de la UCR esquinense, Dr. Humberto Bianchi en dialogo con TN Esquina habló de las distintas acciones que vienen trabajando. Dijo: “se abre una etapa con buenas esperanzas, sabiendo que tenemos dentro de las filas de nuestro partido, recurso humano valioso, dotado de información que fuimos acumulando durante muchos años para poder desempeñarse en función de gobierno. La UCR debe servir para nutrir los cuadros de gobierno dentro de la estructura de la Alianza en el orden provincial y nacional. Vamos a plasmar en documentos en un programa partidario al no tener el gobierno local tenemos que tener plena presencia en las actividades de nuestro gobierno provincial en el Departamento de Esquina”.

“Nosotros decimos Tu Gobierno Provincial en tu barrio y queremos tener una referencia física donde nosotros podamos concurrir a las distintas respuestas para nuestra comunidad. Ahora están anunciando obras, veo comentarios que no se ajustan a la realidad como se están manejando esta gente en el gobierno local, la ejecución del ripio nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. este año se van a destinar más de 100 millones para nuestro Departamento, se está haciendo electrificación rural en Malvinas, se va a enripiar la ruta a Guayquiraró, la ruta 60”.

“Yo no tengo dudas de que esta gente salga a mentir, porque su vida es una mentira, yo recuerdo cuando la ruta 126 iba a salir, las actuales autoridades fueron a plantear al gobierno nacional que no venga esos recursos y no vinieron. Y la Provincia no contaba con recursos porque el gobierno Kirchnerista no le daba recursos al gobierno provincial. Eran las actuales autoridades que planteaban que a Corrientes no había que darle nada y no le daban nada. Hoy todo lo que se está haciendo es por recursos del Gobierno nacional y no de este gobierno local de Hugo Benitez”.

“Cuando iba a salir la circunvalación tambien cayó por eso, entonces me acompañaban en el gobierno Rubén Davicino y el Agrimensor Hugo Fernández, ellos en persona fueron a gestionar. Prácticamente iba a salir la circunvalación y fueron esta otra gente la que dijo que no salga y para que no nos enojemos nos dieron la reparación de la actual circunvalación. Estas cosas pasaban y ahora que están del otro lado del mostrador quieren saludar con sombrero ajeno. El puente cayó en la gestión Macri, pero si ustedes se fijan nosotros desde el 2011 estábamos reclamando las obras de preservación del complejo San Rosa. Por qué no vinieron las obras del puente? Porque no quisieron ayudar a Corrientes. De esas cosas no hay que olvidarse”.

“Ahora está decidido, nosotros tenemos que estar involucrados en los actos de gobierno de nuestro gobierno provincial. Mañana viene el Teko Verano a Esquina y vamos a estar trabajando con el Teko Verano nosotros y vamos a estar trabajando con el ripio, con la continuidad de la Avenida Emilio Hansen hasta el Bicentenario para lograr que se liberen esos recursos para continuar con esas obras. Hay que decirle a la gente que nosotros estamos gestionando esas obras”.