Dr. Gustavo Vallejos: La Mediación solo se puede aplicar hoy por hoy a la parte civil, no así a la parte penal

El Juez de Instrucción Dr. Gustavo Vallejos habla de la Mediación en el sistema de Justicia. En contacto con TN Esquina dijo: “La Señora que está trabajando allí está recopilando las carpetas, los legajos de los mediadores porque hay que inscribirse en el Poder Judicial, en el Superior Tribunal. Y se está esperando eso para poder en funcionamiento aquí. Aparte estoy organizando un curso de formación para Mediadores. Significa que luego de ese curso que tiene una duración de nueve meses, de los cuales ya hay dos promociones de Mediadores en Esquina y las personas que tengan ese título van a poder trabajar en el Centro de Mediaciones”.

“Según la Ley de Mediación que está vigente en este tiempo dice que los casos que pueden someterse a mediación son tanto civiles como penales, no obstante ellos se está por ahora trabajando de lleno en la parte civil. La parte penal todavía no hasta que se reforme el Código Procesal Penal. La característica que tiene esto es un paso alternativo a la situación de conflicto. Para la parte civil es obligatorio para la parte civil. Es obligatorio para el juez, no así para la parte que es voluntario”.